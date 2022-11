Bărbatul cu care a fost fotografiată Adela Popescu la un eveniment, în timp ce Radu Vâlcan e plecat! Ce mesaj i-a dat soțului, după ce au fost postate imaginile

In articol:

Toată lumea o cunoaște pe Adela Popescu, însă puțini sunt cei care știu că, de fapt, prezentatoarea TV are o familie numeroase, nu cu unul, ci doi frați. Recent, soția lui Radu Vâlcan le-a făcut cunoștință admiratorilor cu unul dintre frații săi, Cătălin Popescu.

În aceste momente, Radu Vâlcan se afă departe de casă pentru a filma o emisiune, iar soția sa a rămas acasă cu cei trei copii.

Recent, la câteva zile distanță de plecarea partenerului său în afara țării, actrița a postat pe Instagram o imagine cu un bărbat. Fanii s-au întrebat cine ar putea fi, însă și-au dat seama imediat din descrierea din dreptul imaginii că este vorba despre fratele ei.

Adela Popescu, mesaj special pentru fratele său

Adela Popescu se consideră un om foarte norocos pentru că are doi frați cu care are o relație foarte bună. Este atașată de cei doi în egală măsură, mărturisind că are un sentiment de mare recunoștință pentru părinții ei pentru că i-au oferit doi frați pe care îi iubește necondiționat.

„Le multumesc pentru multe alor mei, dar cel mai mult le multumesc pentru ca mi-au facut frati. Sau ca le-au facut fratilor mei o sora.:)

Voiam sa ma impaunez si sa spun ca relatia dintre noi e atat de frumoasa pentru ca am avut grija de ea si deci e meritul nostru. Dar de fapt trunchiul sanatos creste din radacini adanc infipte in pamant, udate des cu dragoste si atentie.

Ps: Imaginile sunt de la Ateneu. Fratiorul mai mare nu ne-a putut insoti, dar data viitoare venim in formula completa. ❤️

Ps2: @raduvalcan, stai linistit, todo bien!”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Aflat la mare distanță de România, Adela Popescu a vrut să-și asigure soțul încă o dată că totul este în regulă acasă.

Familia este foarte importantă pentru Adela Popescu și, drept dovadă în acest sens, se pare că a urmat modelul mamei sale care, la fel ca ea, a dus pe lume tot trei copii, cel puțin pentru moment.