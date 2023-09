Basarab Panduru a lăudat performanța „roș-albaștrilor” dar a găsit și punctul slab al echipei!

In articol:

Basarab Panduru, fostul mare mijlocaș al Stelei și al celor de la Benfica Lisabona, a ținut să laude performanța „roș-albaștrilor” după rezultatul de 1-0 cu Farul, însă a comentat pe baza verigii slabe a formației dirijate de tehnicianul cipriot, Elias Charalambous.

Fostul internațional, component al naționalei României la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, a evidențiat faptul că FCSB este o prezență impunătoare și adversarele din acest sezon au intrat timorate pe teren, astfel „roș-albaștrilii” având un avantaj încă din primul minut.

Basarab Panduru a identificat punctul slab al celor de la FCSB

Fostul decar din Ghencea a evidențiat că cea mai mare problemă a celor de la FCSB este partea mediană a liniei defensive, unde evoluează unul dintre preferații lui Gigi Becali, camerunezul Joyskim Dawa, alături de sud-africanul Siyabonga Ngezana .

„În momentul ăsta sunt meciuri pe care le câștigă FCSB și pentru că adversarul are frică de FCSB. E în formă, e pe primul loc. Dar cu Dawa și Ngezana au o grămadă de probleme cei de la FCSB dacă îi atacă cineva.

OK, nu au primit goluri, dar părea că foarte repede ajung cei de la Farul la poarta celor de la FCSB. Stai să vedem că urmează două deplasări și nu sunt deloc ușoare pentru FCSB”, a declarat Basarab Panduru, la televiziunea Orange Sport.

Titular la FCSB pentru postul de stopper lângă Joyksim Dawa ar fi, de regulă, Vlad Chiricheș, însă fostul jucător al celor de la Tottenham și Napoi a suferit o accidentare și nu poate evolua.

„Roș-albaștrii” s-au impus în fața campioanei României en-titre prin unicul gol marcat de Darius Olaru, care a reușit să transforme o lovitură de la punctul cu var dictate ușor de centralul Sebastian Colțescu.

Farul Constanța - FCSB 0-1 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Criticile lui Hagi la adresa arbitrajului

Atât Gică Hagi, cât și Gică Popescu au criticat în termini duri la final decizia luată de Sebastian Colțescu, Popescu chiar părăsind stadionul înainte de fluierul final al meciului.

„Nu o să stau să mă agăţ de un lucru care a fost aşa cum a fost… Practic a fost simulare. Eu cred că puteam să batem şi să câştigăm lejer dacă eram noi. Nu ştiu ce am mai reproşat arbitrului. Eu am conducere şi ea trebuie să iasă, să vorbească. Eu am auzit de la tot stadonul că a fost simulare şi nu a fost penalti. Eu ce să mai spun? Dacă arbitrul a dat, a dat. Nu mai există respect, nu mai exista nimic.

Am primit cartonaş galben la primul fault, noi am primit o sută de faulturi, ei nu au primit nimic. Şi asta jucînd acasă! Înseamnă că sunt lucruri pe care nu le mai înţeleg. Totul durează însă o zi. Mâine o luăm de la capăt. Dacă nu ai puterea să revii…

Trebuie să strângem rândurile şi să redevenim noi, cei de anul trecut. Campionatul s-a pierdut, după ce am văzut în seara asta. Acum trebuie să evaluăm situaţia… dacă în seara asta, acasă, am primit ce am primit, vă daţi seama…”, a declarat Gheorghe Hagi după 0-1 pe teren propriu cu FCSB.