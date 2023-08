Bat clopote de nuntă pentru Jador? Nikolas Sax l-a dat de gol pe prietenul lui: „Vrea să se căsătorească, are fluturași în stomac” | EXCLUSIV

In articol:

Nikolas Sax a fost prezent în emisiunea moderată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a făcut o serie de dezvăluiri. A vorbit despre relația sa, dar și despre a bunului lui prieten, Jador.

Nikolas Sax l-a dat de gol pe Jador

Se pare că Jador are planuri mari cu iubita sa, Hoder. Nikolas Sax nu s-a putut abține și l-a dat e gol. Deși sunt împreună de aproape doi ani, Nikolas e de părere că cei doi trebuie să se mai cunoască. Cu toate acestea, are o părere foarte bună despre cuplul momentului.

„Ultima mea ceartă cu Jador îmi aduc aminte de acum câțiva ani, când ne-am bătut într-un club, eram beți. În rest nu ne-am certat, suntem prieteni de atâta timp. El este într-o relație acum, cu Alexandra, el îi spune Hoder, cum am spune noi iubire. Am o părere bună despre relația lor, deși eu îi văd la început, chiar dacă a trecut ceva timp, un an jumate. Ei nu stau așa mult împreună, ea e la facultate în străinătate, poate de asta am eu impresia asta. O iubește foarte mult, se vede că ține la ea. Face multe chestii pentru ea, să fim serioși, e prima femeie pe care a prezentat-o public. Dacă mi-ar cere, nu i-aș cânta la nuntă, că vreau să mă distrez. Jador acuma are fluturași în stomac, vrea să se căsătorească.”, a precizat Nikolas Sax.

Nikolas Sax a cerut-o pe iubita sa în căsătorie

Nikolas Sax a trecut de ceva timp la fapte în ceea ce îl privește.

Și el își iubește enorm iubita și vrea să își petreacă toată viața alături de ea. Astfel, a cerut-o în căsătorie, chiar de ziua ei de naștere. Ne-a povestit cum s-a desfășurat totul și care a fost reacția Georgianei.

„Am cerut-o pe Georgiana de ziua ei, eram în Italia. Eram foarte amețit, nu știam ce să fac cu inelul. Am cerut o cameră de hotel în Torino, am făcut-o frumos cu baloane, trandafiri. După cântare, am avut emoții rău de tot. Nu prea am băgat-o în seamă, că nu știam cum o să reacționeze. Era și supărată că era ziua ei. Când a văzut toată surpriza, s-a schimbat, îți dai seama. Eu îmi doresc mai întâi un copil, după aceea nuntă. Mi se pare mai frumos copilul înainte de nuntă. Nunta nu mi se pare așa...pentru un inel și două acte...”, a declarat Nikolas Sax, la emisiunea „Bărbați vs Femei”.

