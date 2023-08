”Nu am de ce să mă ascund” Cum au reușit, de fapt, Tavi Clonda și Gabriela Cristea să-și cumpere o mașină de lux. Artistul a recunoscut că nu aveau suma de bani necesară

In articol:

Tavi Cristea și Gabriela Cristea trăiesc pe picior mare, iar asta se vede în dorințele pe care nu ezită să și le îndeplinească, chiar dacă la mijloc este vorba de sume colosale.

Iar cea mai recentă dintre ele este achiziționarea unui bolid de lux, la care artistul visa de mai bine de un deceniu.

Citește și: Gabriela Cristea, dezvăluiri șocante! La ce au fost supuse fiicele sale și ale lui Tavi Clonda?! Victoria și Iris au trăit asta pe pielea lor! Prezentatoarea TV a luat măsuri imediat împotriva bullyingului la care au fost supuse cele mici

Tavi Clonda și Gabriela Cristea, investiție uriașă pentru o veche dorință

Marea investiția a fost făcută public de cei doi soți, imediat ce au primit cheile noii lor mașini, pe care au făcut-o exact pentru nevoile și plăcerile familiei lor. Mai exact, fiind părinți de fete, autoturismul, în interior, este luminat în culori de roz.

Toate aceste cerințe pe care le-au avut cei doi, pe lângă dotările din fabrică, au costat destul de mult, astfel că prețul autoturismului a fost unul, cel mai probabil, colosal.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: „Oamenii vomează în restaurant, pe balcoane”. Avertismentul unei românce care își petrece concediul în Bulgaria, la 4 stele- stirileprotv.ro

Și spunem asta pentru că artistul a declarat în ultimul interviu că nu și-a achiziționat noua bijuterie pe patru roți cu banii jos.

Pentru bucuria de acum, el și prezentatoarea show-ului matrimonial vor plăti o bună perioadă rate, căci mașina este cumpărată în leasing.

„Am zis că așteptam de 15 ani momentul ăsta de când a apărut modelul aproximativ. Am avut cam ce mi-am dorit, dar numai cu multă muncă și, cum să zic eu, perseverență. Mașina e luată în leasing. Am dat un avans și plătesc rate. Nu, nu am luat-o cu banii jos și nici n-aveam și nici dacă aș fi avut nu cred… Nu am de ce să mă ascund… Vrem să ne învățăm cu ea, să o încărcăm, că e hibrid, e electrică, mă rog”, a declarat Tavi Clonda, conform Fanatik.

Prin ce metodă au devenit, de fapt, Gabriela Cristea și Tavi Clonda posesorii unui nou bolid [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Beniamin este noul meu iubit. M-a cucerit la spital. Omul ăsta venea la spital, îmi aducea flori, mâncare.” Dana Roba se află într-o nouă relație, la aproape două luni de la tragicul eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Noi detalii în cazul criminalei de la Mangalia. Ce spun specialiștii despre Loredana, fata care și-a ucis cu sânge rece prietena- stirilekanald.ro

Citeste si: Rona Hartner trece prin momente cumplite în lupta cu cancerul. Actrița a rămas fără bani pentru tratament- radioimpuls.ro

Citește și: Gabriela Cristea a răbufnit pe internet, după ce Tavi Clonda a pus-o la treabă în vacanță: „Ce Doamne iartă-mă să fac?!”. S-a plâns fanilor ei

Iar dacă el este fericit peste măsură pentru că și-a îndeplinit unul dintre vechile visuri, se pare că și Gabriela Cristea trăiește momentul la aceeași intensitate.

Amândurora le place să șofeze și tot la doi împart aceeași pasiune pentru mașinile mari. Acum au una și, până ce și fetele lor vor da cu ochii de autoturism, soții se vor bucura singuri de experiența trăită pe șosele la volanul ”Albei ca Zăpada”, așa cum deja și-a poreclit cântărețul achiziția pe patru roți.

”Gabriela e foarte încântată de mașină, că tot m-ai întrebat de ea. Ei întotdeauna i-au plăcut mașinile mari. E adevărat că nu era înclinată spre dorința asta a mea de Coupe, GLC, dar ușor, ușor a început să îi placă… Nu cred că o să apucăm să mergem cu ea undeva prea curând, decât prin oraș. Acum, în primele zile o să ne bucurăm doar noi de mașină”, a completat Tavi Clonda.