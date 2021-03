Beatrice Olaru a devenit mămică pentru prima dată. Câștigătoarea sezonului doi Exatlon, prima imagine cu fetița ei

In articol:

Beatrice Olaru, câștigătoarea sezonului doi Extalon, a devenit mamă pentru prima dată! Vedeta și soțul ei, Alexandru, sunt în culmea fericirii, după ce micuța lor abia ce a venit pe nume. Ana Malvina este numele fetiței celei care a câștigat Exatlon, sezonul doi. De pa patul de spital, la puțin timp după ce a născut, Beatrice a postat o imagine foarte emoționantă cu fetița ei.

„ Ana Malvina a venit pe lume sâmbătă noapte, iar nașterea ei a fost magie pură. Am renăscut odată cu ea! Eu mă simt minunat, mă recuperez incredibil de bine după nașterea naturală. Suntem cei mai fericiți părinți și nu ne mai săturăm să o privim! Va mulțumim din suflet pentru toate mesajele!”, a scris Beatrice, pe Instagram, acolo unde a publicat și prima fotografie cu minunea ei.

Beatrice Olaru[Sursa foto: Instagram]

Internauții i-au trimis vedetei numai mesaje emoționante și multe felicitări: ”Felicitări! Bine ai venit pe lume, Ana Malvina! ❤️ ”, i-a transmis Alice Cavaleru. ” Felicitări”, i-a scris și Adelina Pestrițu.

Vedeta anunța, acum ceva timp, că urmează să devină mămică. Câștigătoarea Exatlon 2 le-a dat primele detalii fanilor ei, în urmă cu puțină vreme, despre minunea ce avea să apară pe lume.

„ In familia noastra este o bucurie nemarginita de cand am primit o asa mare binecuvantare de la Dumnezeu, iar eu sunt de-a dreptul coplesita de minunea din viata noastra! Este cel mai frumos dar pe care l-am primit de la viata si cu lacrimi de fericire in ochi si multa emotie in suflet multumesc pentru tot ce traiesc! Taticiosule, te iubim!', anunța Beatrica în mediul online.