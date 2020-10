Beatrice Olaru este însărcinată cu primul copil! Primele declarații ale câștigătoarei Exatlon România: "Lacrimi de fericire..."

Beatrice Olaru

Veste bună pentru fanii Exatlon! Frumoasa Beatrice Olaru este însărcinată cu primul copil și susține că este mai fericită ca niciodată! Primele declarații ale câștigătoarei sezonului 2 Exatlon România.

Beatrice Olaru, însărcinată cu primul copil

Vedeta le-a dat primele detalii fanilor ei despre minunea care urmează să apară pe lume, dar și despre momentele pline de fericire prin care trece la momentul actual.

„In familia noastra este o bucurie nemarginita de cand am primit o asa mare binecuvantare de la Dumnezeu, iar eu sunt de-a dreptul coplesita de minunea din viata noastra! Este cel mai frumos dar pe care l-am primit de la viata si cu lacrimi de fericire in ochi si multa emotie in suflet multumesc pentru tot ce traiesc! Taticiosule, te iubim!', a scris Beatrice, în mediul online.

Câștigătoarea sezonului 2 Exatlon România, nuntă de vis

În urmă cu doar un an, Beatrice Olaru s-a căsătorit cu iubitul ei cu care avea o relație de mai mulți ani. Câștigătoare Exatlon România și Alexandru au avut parte de un eveniment superb, cu un tort cu 5 etaje.

„Am atâtea emoții! Niciodată nu am mai simțit așa ceva! Abia aștept să trăiesc aceste clipe unice în viața unui om. Poate tocmai de aceea, am încercat să fac totul ca la carte. Nunta va avea o poveste a ei, în alb și verde, culorile pe care le-am ales intenționat. Este primăvară și verdele simbolizează, în opinia mea, tot ce este înmugurit. Buchetul meu de mireasă va conține bujori boboci, deci va fi verde, tortul, care va avea cinci etaje, este tot în aceleași nuanțe, la fel și aranjamentele florale și de interior', declara Beatrice Olaru.

Sursă VIVA