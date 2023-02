„Bebe a fost la ultimul control” Marinela Mavrodin și fiul ei au fost externați, după 3 zile de chin! Cum se simte acum tânăra mămică, după ce a fost obligată să facă cezariană de urgență

In articol:

Astăzi este o zi mare pentru Marinela Mavrodin, pentru că va avea mult așteptata ocazie să meargă acasă, după ce a fost nevoită să stea internată la spital alături de bebelușul ei, venit pe lume de doar câteva zile. Fosta concurentă de la „Putere Dragostei” a fost nevoită să facă cezariană de urgență înainte cu două săptămâni de termen, după ce, în urma unui consult de rutină, medicul a

constatat o serie de complicații. Din fericire, nașterea a fost un real succes, iar Mari a putut răsufla ușurată după ce și-a ținut bebelușul în brațe pentru prima dată.

Pentru a se asigura că bebelușul ei se află în afara oricărui pericol, Marinela Mavrodin a rămas internată câteva zile după cezariană, însă astăzi a venit ziua cea mare de a se externa. Chiar dacă încă mai simte dureri în urma operației de cezariană, tânăra mămică este fericită că, în sfârșit, poate merge acasă cu bebelușul ei.

„Bună dimineața. Cine credeți că merge azi acasă? M-am trezit deja cu un vibe bun, am reușit să mă și răsfăț puțin pentru că bebe a fost la ultimul control. O așteptăm pe doamna doctor să ne elibereze. Nana a făcut bagajul pentru bebe. Vine să ne ia.”, a scris Marinela Mavrodin în mediul online, în urmă cu doar câteva minute, fericită că poate pleca, în sfârșit, acasă cu bebelușul ei.

Citeste si: Bogdan Mocanu a câștigat meciul RXF! Artistul l-a învins pe Vicenzo Final Boss în doar 30 de secunde- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Citește și: EXCLUSIV! Marinela Mavrodin, detalii în premieră despre operația prin care a trecut! Acum arată total trasformată! "Mi-era teamă că o să mor"

Marinela Mavrodin, motivul pentru care a fost nevoită să facă de urgență cezariană

După ce perioada critică s-a încheiat, Marinela Mavrodin le-a povestit admiratorilor ei prin ce a trecut până să ajungă pe masa de operație pentru a face cezariană cu două săptămâni înainte de data stabilită. În urma unui control, tânăra a fost înștiințată că bebelușul nu mai crescuse în greutate, iar placenta nu se mai afla într-o stare bună, motiv pentru care s-a decis că este necesară cezariana de urgență.

Citește și: Mary de la Puterea Dragostei a recunoscut, codat, că este însărcinată?! După o scurtă investigație online, semnele par a fi clare!

Citeste si: „Mă simțeam o unealtă.” Dani Oțil, despre cum făcea amor cu Mihaela Rădulescu- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Când vine primăvara 2023- Temperaturi ridicate de până la 19 grade Celsius/ ”Vom mai avea, cu siguranță, și episoade de iarnă”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lora, noi declarații despre divorțul de Dan Badea. Cântăreața s-a confruntat cu situații extrem de dureroase: ”S-au făcut mulți bani pe suferința mea”- radioimpuls.ro

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem.

Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.