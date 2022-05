Bebe Mihu, detalii neștiute din căsnicia cu Maria Dragomiroiu. Soțul artistei vorbește despre gelozia în cuplu: „Bărbatul se bucură când femeia îl mai dojenește”

In articol:

Bebe Mihu și Maria Dragomiroiu formează un cuplu de aproape patru decenii, având împreună doi copii, o casă frumoasă, o carieră de succes și amintiri memorabile.

Pe toate le-au construit cu și din iubire, prin compromisuri mai mari sau mai mici, dar mereu fiind unul lângă altul.

Citeste si: „M-au întrebat de ce m-am dezbrăcat!” Pozele cu Maria Dragomiroiu, apărute în mediul online, au stârnit revoltă! Artista a răbufnit

Bebe Mihu, Maria Dragomiroiu [Sursa foto: Facebook]

Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu, căsnicie de aproape 4 decenii

Deși au preferat tot timpul să fie discreți cu viața lor personală, ambii fiind în atenția opiniei publice, Maria Dragomiroiu ca artistă și Bebe Mihu ca impresar, acum soțul folcloristei vorbește deschis despre mariajul care-i leagă.

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bebe Mihu este de părere că, deși este împreună cu artista noastră de 37 de ani, dragostea pe care o simt unul față de celălalt este aceeași ca la început.

Impresarul vedetelor spune că o relație de lungă durată are la bază dragostea și respectul oferit de cele două persoane implicate, dar și gesturile mici prin care se menține flacăra iubirii aprinsă.

Pentru că el are parte de toate acestea, Bebe Mihu mărturisește că nu se poate declara decât un bărbat foarte norocos, mai ales pentru femeia complexă pe care destinul i-a scos-o în cale.

”Nu are cum să dispară dragostea, trebuie să ții în viață iubirea față de persoana cu care conviețuiești, să faci mereu mici gesturi romantic. Nu trebuie să dispară dragostea, la noi e la fel ca în prima zi. Avem 37 de ani de căsnicie și tot ne iubim. Vă spun sincer, Maria este norocul vieții mele. Nu am crezut că o să întâlnesc așa femeie, familistă…Nu am crezut că am norocul acesta să întâlnesc un asemenea om. Ne-am completat reciproc, toată viața”, a spus Bebe Mihu, notează ego.ro.

Și pentru că are numai cuvinte de laudă la adresa soției sale, Bebe Mihu, aducându-și propria experiență în față, le spune bărbaților din pretutindeni cum ar trebui să se comporte cu femeia de lângă ei.

Impresarul susține că într-o căsnicie bărbatul și femeia sunt egali, îndatoririle trebuie împărțite la doi, iar respectul față de persoana iubită trebuie să existe mereu, în orice circumstanțe.

Mai mult decât atât, Bebe Mihu spune că și gelozia este bună într-o relație, dar în doze mici, atât cât să nu dăuneze. Astfel, criticile pe care doi soți și le fac reciproc trebuie să aibă limite, să nu se ajungă în stadiul în care gelozia să fie mai presus decât iubirea.

Citeste si: EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu, experiență tulburătoare în America! Ce a marcat-o pe artistă? "M-a deprimat total"

”Soția trebuie să aibă și personalitate, nu trebuie să vezi într-o femeie o sclavă, care să calce, să stea la cratiță și să gătească, aceste treburi din casă trebuie împărțite la doi. Trebuie să ai respect față de persoana pe care o iubești, și cu care te-ai hotărât să-ți împarți viața. Trebuie să fii gelos cu cap, nu trebuie ca gelozia să îți fure mințile, așa, din orice. Dacă un bărbat se uită în stânga sau în dreapta, trebuie lăsat să admire. Asta nu înseamnă că dacă s-a uitat a greșit sau și-a înșelat soția. Sunt, însă, într-adevăr, unele femei care exagerează, iar de la gelozie se ajunge la alte nenorociri. Să știți însă că bărbatul se bucură când femeia îl mai dojenește, zice în sinea lui: ”Uite, prezint interes la soție, e cu ochii pe mine!”, a mai declarat soțul folcloristei.