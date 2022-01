EXCLUSIV! Maria Dragomiroiu, experiență tulburătoare în America! Ce a marcat-o pe artistă? "M-a deprimat total"

In articol:

Maria Dragomiroiu este una dintre emblemele muzicii populare românești. Publicul o apreciază, nu doar pentru talentul ei deosebit, ci și pentru corpul care nu o dă deloc de gol că ar avea vârsta de 66 de ani.

Cum reușește Maria Dragomiroiu să arate atât de bine la 66 de ani?

Recent, a postat pe rețelele sociale, o serie de fotografii în costum de baie, care i-au uimit pe internauți. Aceasta a primit un val de laude și aprecieri, fiind considerată o femeie cu adevărat frumoasă, atât pe interior, cât și la exterior.

Oricine se uită la pozele postate de cântăreață pe internet, nu îi dă sub nicio formă vârsta de 66 de ani. Prin firea ei veselă și zâmbitoare, nu lasă să se vadă deloc câți ani are de fapt, ba mai mult, pare mult mai tânără. Artista a rupt tăcerea și ne-a dezvăluit care este rețeta unei siluete de invidiat.

“Nu fac sport. Am cântarul în baie și când văd că urcă, încerc să mănânc mai puțin și bineînțeles că încerc să nu combin lucrurile care îngrașă, deși eu de felul meu sunt o mâncăcioasă. Dar nu sunt strictă cu mine, nu am fost niciodată. Doar mă uit la cântar, asta este măsura mea. Când văd că o ia în sus, la mai multe kilograme, mă opresc și încerc să mănânc mai puțin. Nu fac sport, eu am mobilitatea mea din naștere, urc și cobor, că așa mi-e casa. Sunt un om foarte activ. Nu stau. Nu îmi place să stau pe loc sau să mă uit la televizor sau să citesc. Mai bine mă simt făcând treabă prin curte. Nu fac nimic special. Poate că e genetic, poate bunica mea care avea părul frumos, lung și sănătos. La fel, la vârsta mea, am dantura fără să merg la dentist. Probabil așa a vrut Dumnezeu să fiu o fire mai puternică și cu un genetic mai sănătos.”, a mărturisit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Maria Dragomiroiu, experiență neplăcută în America

În acest moment, cântăreața Maria Dragomiroiu se află în America alături de soțul ei, Mioara Velicu și alți prieteni de-ai săi. Artista a avut o serie de spectacole, iar în timpul liber s-a bucurat de atracțiile turistice din State.

Pe lângă clipele minunate petrecute alături de cei dragi, Maria Dragomiroiu a întâmpinat și câteva situații neplăcute. Aceasta a dezvăluit în exclusivitate pentru WOWBiz.ro, detalii despre experiența care a marcat-o în inima Statelor Unite ale Americii.



"Am mers cu metroul, de am fost în centru de am făcut câteva poze. Era atâta tristețe, chiar m-am deprimat. Era atâta lume săracă. Unii vorbeau singuri prin metrou. I-am spus soțului meu că nu o să mai merg niciodată cu metroul. Am văzut oameni cu mâinile tăiate de muncă, tocite și toate rasele de pe Pământ, toate națiile, fiecare în lumea lui acolo, ținându-se de câte ceva și o tristețe grozavă, îmbrăcați prost. M-a deprimat total.", a povestit Maria Dragomiroiu, în exclusivitate, pentru WOWBiz.ro.

