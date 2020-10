Berna de la Puterea Dragostei și Bianca Comănici s-au împăcat în direct [Sursa foto: Captură YouTube]

Deși Berna și Bianca de la Puterea Dragostei erau de nedespărțit pe vremea când erau concurente în show-ul de la Kanal D care le-a ajutat să cunoască celebritatea, după marea finală cele două tinere nu și-au mai vorbit. Blondina a acuzat-o pe câștigătoarea primului sezon al emisiunii că i-ar fi promis ei trofeul celui de-al doilea sezon, după care s-a răzgândit și a spus că i-l va da lui Ligiei.

Din fericire pentru fanii Puterea Dragostei, Berna de la Puterea Dragostei și Bianca au lăsat în urmă conflictul din trecut, după câteva luni în care nu și-au mai vorbit, și sunt din nou prietene, mai ales că tocmai s-au despărțit de partenerii lor. Bianca și Livian nu mai formează un cuplu, iar fiul lui Nelson s-a cuplat deja cu o altă fată, în timp ce Philip a fost surprins într-un club în ipostaze care nu au fost deloc pe placul logodnicei lui, care a și pus punct relației. Mai mult ca oricând, cele două foste concurente au nevoie de sprijinul celeilalte.

Berna de la Puterea Dragostei s-a întâlnit cu Bianca Comănici

După marea împăcare dintre Bianca și Berna de la Puterea Dragostei, care s-a petrecut în direct, în emisiunea „Totul despre Puterea Dragostei”, frumoasa blondină a vorbit despre relația ei cu fosta colegă de cameră.

”Eu și Bianca simțim la fel, avem multe lucruri în comun, ne completăm. Am fost colege de cameră un an, suntem aceeași zodie și vrem să fim și la Bravo, ai stil! După toate cele întâmplate, ne-am maturizat amândouă și eu cred că o să ne susținem, chiar o să am nevoie de ea și ea de mine. Și în casă am avut nevoie de ea pentru că toată lumea ne ataca doar pe noi două și chiar m-am bucurat că o aveam alături, că îmi dădea sfaturi foarte bune și eu o ajutam cu sfaturi cum puteam.

Acum două zile ne-am văzut, eram amândouă îmbrăcate sport, la fel. Când i-am văzut ochișorii ăia albaștri și părul prins, așa îmi venea să o mușc de drag. Îmi e foarte dragă, într-adevăr”, a declarat Berna de la Puterea Dragostei.

Berna, în cadrul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei”[Sursa foto: Captură YouTube]

Frumoasa blondină a povestit ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Bianca, în urmă cu două zile, semn că împăcarea lor este un reală.

„Eu vorbesc mult cu Bianca prin mesaje și am pus un story cu Manuela în mașină și m-a sunat și am plănuit o ieșire toate trei. Nu am pus pe story pentru că lumea spunea că eu mă folosesc de imaginea Biancăi și de câte ori o să ne vedem o să postez. Dragii mei, noi ne-am văzut și nu am postat, nu ne-a interesat. Ne-am distrat, a fost o ieșire superbă, nu avem nevoie ca oamenii să vadă cum suntem noi in spatele Instagramului. Am fost foarte fericite!

Eu am fost prietenă cu ea cu sufletul, nu constă în imagini publicate pe Instagram. Nici nu am simțit nevoia să postez, nici nu m-am gândit pentru că m-am simțit foarte bine și am vrut să stau să povestec cu ea, cum făceam înainte, când stăteam în aceeași camera”, a mărturisit Berna de la Puterea Dragostei.