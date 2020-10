Bianca și Berna de la Puterea dragostei s-au împăcat! [Sursa foto: Captură YouTube]

Împăcarea momentului! Bianca și Berna de la Puterea dragostei au mai oferit o șansă prieteniei lor, după câteva luni în care nu au mai vorbit deloc. Cele două erau de nedespărțit în timpul filmărilor din Turcia, însă s-au certat în timpul Marii Finale. Berna a acuzat-o pe Bianca că i-ar fi promis ei trofeul, după care s-a răzgândit și a declarat că i-l va da Ligiei.

Acum, cele două sunt pregătite să lase tot ce s-a întâmplat între ele în trecut. Fostele concurente trec printr-o perioadă extrem de grea, după ce s-au despărțit de iubiții lor. Bianca Comănici a dezvăluit, în acdrul emisiunii „ „Totul despre dragoste by Cornelia Ionescu”, motivul pentru care a iertat-o pe Berna.

„Dacă am putut-o ierta pe Simina, nu aveam cum să nu o iert pe Berna, pentru că nu mi-a făcut atât de mult rău. Auzeam ce mai spunea ea despre mine și mereu vorbea frumos despre mine și mă lăuda, niciodată nu a fost răutăcioasă, de aia sunt și aici”, a declarat câștigătoarea ambelor sezoane Puterea dragostei.

Berna de la Puterea dragostei, despre noua iubită a lui Livian: „Nu se compară, e cer și pământ...”

Cele două prietene au deschis și un subiect mai sensibil. Berna a mărturisit că Florentina, noua iubită a lui Livian, nici nu se compară cu Bianca. Blondina a adăugat că nu-l înțelege pe Livian și de ce l-a făcut să ia anumite decizii.

„Eram doar eu cu doamna Cornelia și chiar am spus: la cât de frumoasă este Bianca, nici nu se compară cu ce iubită are Livian acum. Am și zis, pentru că ăsta este adevărul, oricine vede asta. Adică, nici nu se compară cu tine, nici măcar 1 la sută. Nici la suflet, nici la frumusețe, la nimic. Eu nu pot să îl înțeleg pe Livian, ce o fi văzut la fata asta, nu pot să îmi explic. Nu se compară, e cer și pământ”, a mărturisit Berna.

Bianca și Berna, adevărul despre Livian și Philip! [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici a încercat să vorbească cât mai puțin despre Florentina, însă este sigură că Livian și Philip vor regreta alegerile pe care le-au făcut cu privire la iubitele lor și faptul că le-au înșelat.

„Păi pe el nu îl interesa aspectul fizic, e un subiect în care nu că nu aș vrea să intru. Nu e vorba de el, dar nu merită ea atâta importanță, să stau să vorbesc despre ea, e o persoană care nu există, nu ai cum să te bagi. Și când am vorbit cu Berna zilele trecute, ele sunt niște femei ușoare, că nu ai cum să te bagi peste un om care vezi că iubește, că este îndrăgostit, să sari pe el. Eu nu aș face asta, dacă aș vedea acest lucru, nu m-aș băga. Nu sunt un pansament, sunt un pic de cremă, să treacă. Nu ne vor uita, noi nu am trecut prin clipe urâte. Ei o să ne regrete 100%. Ei nu au simțit durerea pe care am simțit-o noi”, a dezvăluit Bianca Comănici, la „Totul despre by Cornelia Ionescu”.