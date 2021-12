Berna, fosta concurentă de la Puterea dragostei, poezie de dragoste pentru fostul ei iubit?! „Cel mai frumos bărbat nu există fără tine”

In articol:

Berna a fost una dintre cele mai îndrăgite concurente care au trecut prin emisiunea „Puterea dragostei”, de pe Kanal D. Aceasta nu a avut prea mult noroc pe plan amoros și, de-a lungul timpului, a cunoscut și dezamăgirile. Recent, aceasta s-a despărțit de Radu, bărbatul pe care îl iubea enorm.

Totul s-a întâmplat în urma unei glume pe care chiar ea a făcut-o. Ruptura pare să fie una destul de serioasă, iar fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a dezvăluit că încearcă din răsputeri să repare situația.

În urmă cu doar câteva ore, Berna a postat pe rețelele de socializare mai multe InstaStory-uri cu versuri dintr-o poezie de dragoste, iar internauții imediat au tras concluzia. Aceștia consideră că rândurile îi sunt dedicate lui Radu, fostul ei iubit, și că gestul ei este parte din procesul de împăcare cu acesta.

Postarea Bernei este despre bărbatul iubit, care, poate, nu este perfect din punct de vedere fizic, însă îi aduce alinare și liniște atunci când este în preajma ei și se simte protejată la brațul lui. De asemenea, perfecțiunea acestuia se datorează sentimentelor puternice pe care ea i le poartă.

Berna, despre motivul despărțirii de Radu, partenerul ei de viață

După despărțirea de fostul ei logodnic, Philip, Berna și-a găsit fericirea în brațele lui Radu. Doar că povestea lor de dragoste nu a durat pentru mult timp, iar o glumă nu tocmai la locui ei i-a făcut pe cei doi să pună capăt relației.

De vină este chiar fosta concurentă de la „Pueterea dragostei”, care l-ar fi sunat pe fostul ei logodnic pentru a-l face gelos pe actualul.

Ea a lămurit cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat de fapt.

Berna și Radu [Sursa foto: Instagram]

” Eu și Radu ne-am despărțit pentru că am făcut eu o porcărie, nu trebuia să fac această chestie și chiar mi-a părut rău.

Eu cu Radu nu ne-am certat timp de trei luni, am avut doar mici gelozii. Dar am făcut o porcărie. Am vrut să fac și eu o glumă și l-am sunat pe Philip, dar nu eu eram la telefon, era prietena mea și din gluma aceea s-a ajuns la altceva. Eu chiar am vrut să fac o glumă,nu am vrut să îl sun pentru că îmi era dor de el sau vreau să mă împac cu el sau vreau să am ceva cu el.

Eu cu Philip nu o să mai fim niciodată împreună, nu îmi doresc, Berna și Philip nu mai există. Doar că am vrut să fac o glumă cu prietena mea și s-a aflat că era numărul meu. Prietena mea i-a dat un telefon să-i spună că e o fostă iubită de-a lui. În loc să tastez ca #31# ca să sun cu număr privat, eu nu am tastat, am dat copy paste la număr și a apărut numărul meu și s-a prins că eu am fost. Eu l-am sunat ca să fac o caterincă, nu l-am sunat ca să vorbesc eu cu el.

Vreau să lămuresc această situație, eu pun mâna pe inimă, îmi doresc să mă împac cu Radu. Eu pe el îl iubesc, la el țin. Eu nu mai văd o relație cu Philip așa cum o vedeam acum un an doi. Eu i-am spus lui Radu că a fost o glumă. Vă dați seama că l-a deranjat pentru că mă iubește și și eu îl iubesc pe el. Poate dacă nu erau sentimente atât de profunde între noi mă ierta din prima. Până la urmă doar am sunat, nu am făcut altceva nimic. L-am înțeles și îi dau dreptate pentru că a fost urât din partea mea să fac acest lucru. Nici mie nu mi-ar fi plăcut să facă el invers”, a spus Berna, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.