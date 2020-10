Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, distrusă de Philip după operația de mărire a sânilor! ”Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el”

Bernadett de la Puterea Dragostei si Philip se iubesc, dar nu se inteleg

Mai exact, după ce o zi sau două Philip a ajutat-o cum a putut și el mai bine pe Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, problemele ei de după operație fiind unele care necesită îngrijirea atentă, lucrurile s-au schimbat brusc.

In articol:

Citeste si: Bernadett de la Puterea Dragostei, primele imagini cu noii sâni! ”Silicoanele mi-au adus iubitul”

Citeste si: Philip de la Puterea Dragostei spune tot adevărul despre sărutul din club: ”Cunosc acea persoană...”

”Philip, după două zile în care m-a ajutat, nu a mai avut chef să facă nimic. Mă trezea dimineața și apoi se întorcea acasă, seara târziu, chiar noaptea. Zicea că e la sală, că e ocupat, doar ca să se scuze că nu vrea să petreacă timpul cu mine și să mă ajute. Mi-a spus și medicul că o perioadă trebuie să mă ajute cineva petru că nu am voie să fac efort după ce mi-am pus silicoane, dar Philip nu a avut chef. Așa că am plecat de la noi de acasă, am plecat la mine, la Târgu Mureș”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Bernadett de la Puterea Dragostei are forme de fotomodel

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, plecarea ei de acasă a fost una foarte dificilă. ”Cineva trebuia să aibă grijă de mine, măcar să mă ajute să mă ridic din pat și să mă așez înapoi. El nu a făcut-o, așa că am sunat acasă și a venit vărul meu după mine, să mă ducă la Târgu Mureș. Am plâns tot drumul după ce am plecat de la el, dar nici nu pot să accept să își bată joc de mine, mai ales că spune că mă ubește. Pai dacă mă iubește, trebuie să îmi și arate, nu să își găsească tot timpul alte procupări. Ne-am certat rău, nici nu știu dacă ne vom mai putea împăca. Voi sta câteva săptămâni aici, la Târgu-Mureș, la mine acasă, aștept să se liniștească lucrurile și, apoi, dac îmi dovedește că mă merită, poate, poate mă voi întoarce la el. Oricum, și dacă mă întorc în București, am unde să stau, voi sta ori cu Bianca Comănici, ori cu Manuela, el mă susțin și știu că vor fi alături de mine”, ne-a mai spus Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett de la Puterea Dragostei si Philip s-au despărtit, din nou

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” și-a pus silicoane

Bernadett de la ”Puterea Dragostei” și-a pus silicoane la unul dintre medicii renumiți din București, gestul ei fiind făcut, susțin sursele noastre, tocmai pentru a fi și mai pe placul lui Philip, logodnicul ei. Ajunsă acasă, deși, spune ea, nu are dureri, are totuși nevoie de ajutor. ”Îmi este mai dificil să fac activitățile pe care le făceam înainte. Nu am dureri, deloc, medicul Pascal Dameh, cel care m-a operat, mi-a spus că nu voi fi în cea mai bună formă și mi-a spus că trebuie, o perioadă, să fiu foarte atentă la ceea ce fac, să nu depun efort, pentru ca recuperarea să fie una rapidă și fără probleme. Mi-a explicat, pas cu pas, totul ce am de făcut, l-am ales pe el pentru că mi-a explicat niște lucruri, așa cum trebuie. Oricum, încă nu mi-am dat jos bustiera, sunt nerăbdătoare să văd și eu rezultatul”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.