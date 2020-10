Bernadett de la Puterea Dragostei, primele imagini cu noii sâni! ”Silicoanele mi-au adus iubitul”

Bernadett avea forme de fotomodel si inainte de operatia estetica

Acum câteva zile, Bernadett de la ”Puterea Dragostei” a suferit o intervenție estetică de mărire a sânilor, iar în weekend a fost externată și trimisă acasă, frumoasa blondină trecând cu bine peste posibilele complicații post-operatorii.

Ajunsă acasă, deși, spune ea, nu are dureri, are totuși nevoie de ajutor. ”Îmi este mai dificil să fac activitățile pe care le făceam înainte. Nu am dureri, deloc, medicul Pascal Dameh, cel care m-a operat, mi-a spus că nu voi fi în cea mai bună formă și mi-a spus că trebuie, o perioadă, să fiu foarte atentă la ceea ce fac, să nu depun efort, pentru ca recuperarea să fie una rapidă și fără probleme. Mi-a explicat, pas cu pas, totul ce am de făcut, l-am ales pe el pentru că mi-a explicat niște lucruri, așa cum trebuie.Oricum, încă nu mi-am dat jos bustiera, sunt nerăbdătoare să văd și eu rezultatul”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett si Philip se iubesc

În altă ordine de idei, ne-a mărtuisit Bernadett de la ”Puterea Ragostei”, la ”dezvelirea” noilor sâni nu va fi chiar singură-singurică. Ba chiar va avea, lângă ea, singurul bărbat pe care și-l dorea, cu adevărat: pe Philip, logodnicul ei încă din timpul emisiunii la care au făcut senzație. ”Philip este lângă mine tot timpul, are grijă să nu îmi lipsească nimic. Mă îngrijește... Tot la el am ajuns, dar unde altundeva? Pentru că doar cei care te iubesc au grijă de tine. Și noi chiar ne iubim. Da, acum suntem foarte bine, mă simt împlinită, fericită”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit Bernadett, relația ei cu Philip este una mai bună ca niciodată. ”Simt că lucrurile merg în direcția pe care mi-o doresc. M-am operat, mă simt bine, sunt încântată de cum sunt, ca volum, sânii, iar Philip e mai atent ca niciodată cu mine. Ce să mai îmi doresc. Aș punea spune că silicoanele mi-au adus iubitul înapoi, și așa el era atras de busturile mari”, ne-a mai spus, râzând, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”.

Bernadett si-a facut un implant mamar

Berna l-a iertat pe Philip după ce acesta și-a făcut de cap într-un club cu alta

”Noi ne împăcaserăm și am vorbit să mergem împreună, într-un club, sâmbătă seara. Trebuia să stăm acolo până pe la ora 12.00 noaptea, că după aceea se închide. Era vorba să vină și el, eram mai mulți de la ”Puterea Dragostei, era și Jador, și Bogdan Mocanu, și alții. Doar că, atunci când trebuia să vină, nu a mai apărut. Bine, ștam că trebuia să meargă și la o petrecere, dar am vorbit cu el să mergem întâi în club, iar apoi la petrecere, că petrecerea nu se termina la 12 noaptea. Am încercat să îl sun, nu mi-a răspuns. Am insistat și pe whatsup și pe telefon, dar nu îi intrau mesajele, avea internetul închis, telefonul i s-a închis și ăla... M-am agitat puțin, eram îngrijorată, așa că tot am insistat. Până la urmă, după 1 noaptea, brusc i-a revenit și semnalul și totul... Atunci s-a întâmplat totul, atunci era cu fata aceea. NU știu cine e fata, dar acum sunt supărată cumplit pe el. Nu supărată, că e puțin zis! I-am aruncat inelul. Nu vreau să mai aud de el, acum. Păi noi ne-am împăcat pentru ca el imediat să mă înțele? Nu se poate așa ceva, este ireal... Mai și zicea că mă iubește, că vrea să facem copii împreună, că vrea să ne căsătorim? Și, la câteva ore, ce face? Se duce cu alta? Păi ce familie pot eu să fac așa?”, ne-a spus, în exclusivitate, Bernadett de la ”Puterea Dragostei”, în exclusivitate, despre despărțirea de Philip. Cu toate acestea, pare-se, Bernadett l-a iertat pe Philip recunoscând că dragostea este mai mare decât supărarea pe care i-a pricinuit-o atunci.