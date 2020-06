Betty Salam, reacționează după acuzațiile de violență aduse tatălui ei

In articol:

Lumea showbizului este zguduită de un nou scandal! Soacra și cumnatul lui Florin Salam îi aduc acuzații grave artistului, la 11 ani de la moartea soției sale, Fănica.

Familia fostei soții spune că Regele Manelelor ar fi fost agresiv cu fosta sa soție și nu s-ar fi interesat foarte mult de soarta ei atunci când s-a aflat că este bolnavă.

„El era orgolios, ceva de spuneai de soră-sa sau de mă-sa sau de ta-su o bătea, o spărgea cu bătaia! Mama îi spune în dimineața aia: Florine, uite care e treaba, trebuia să merg la medic cu ea de două săptămâni și nu merge. Știți ce a spus Regele Florin Salam de prințesa lui, Fănica? Auziți, aveți grijă voi, banii sunt în seif, duceți-va și faceți.-o bine. Exact așa a spus. A spus aşa: am banii în seif, luați toți banii, faceți-o bine! Că dacă nu o faceți bine, eu voi plânge o zi, două, trei, dar voi o să plângeți toată viața! O să aveți rană în piept.

Sora sa m-a amenințat, are un bărbat foarte puternic, îl știe toată lumea pe Fabian, bărbatul lui Nuţi. Am chemat Poliția când am auzit că mă amenință. A, tu mă ameninți. A spus să am grijă de mine să nu rămân în cărucior”, au declarat mama și fratele Fănicăi, pentru Antena Stars.

Betty Salam sare în apărarea tatălui ei după acuzațiile grave de violență care i s-au adus: „Spun din suflet că...”

În urma acestor acuzații grave, fiica manelistului, Betty Salam, sare în apărarea tatălui și spune că tatăl ei nu a fost niciodată agresiv.

„Nu este nimic adevărat din ce se spune. Tatăl meu este un om foarte ocupat. Muncește de la vârsta de 15 ani. El nu are timp să stea nici la un film. Spun din suflet și sincer, că nu are timp de absolut nimic și uite că așa și-a făcut totuși timp de noi. Ne-a crescut, ne-a dat o educație frumoasă și am învățat tot ce-i mai bun de la el. Nu mai judecați dacă nu cunoașteți adevărul”, a spus cântăreața, potrvit Cancan.