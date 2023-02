Bia Khalifa a răbufnit după ce a fost încătușată pe aeroport. Blondina îi acuză pe agenții care au reținut-o: „Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate”

In articol:

Așa cum știe toată lumea, vineri Bia Khalifa a fost încătușată pe aeroportul Henri Coandă, în timp ce se întorcea de la Milano. Aceasta era alături de Fulgy când a fost reținută pentru aproximativ două ore.

După ce a fost amendată și a fost întocmit un proces verbal, aceasta a fost lăsată să plece.

Iată însă că Bia ar fi trecut prin clipe cumplite în acel interval de timp.

Vedeta a făcut mărturii șocante despre modul în care aceasta susține că a fost tratată la aeroport. [Sursa foto: Captură foto]

Bia Khalifa, dezvăluiri cutremurătoare după întâmplarea de la aeroport

Cu câteva ore în urmă, Bia a vorbit despre ce i s-a întâmplat la aeroport. Vedeta a postat o serie de story-uri în care a apărut vânătă la ochi, cu urme la mâini și vizibil tulburată.

Aceasta a mărturisit că are și alte semne pe corp, făcute de agenții care ar fi bruscat-o pe blondină.

În timpul altercației, vedeta spune că și-a pierdut o unghie, că a fost îmbrâncită, dar și că agenții ar fi scrumat pe ea.

„Sunt umflată, dacă vedeți (n.r. partea dreaptă a feței). Treaba stă în felul următor. Am fost în Milano, în vacanță, și când m-am întors la Pașapoarte, eu mă grăbeam. (…) Mi-am respectat rândul la Pașapoarte, Fulgy era în spate. Mai erau fix 2 oameni în spatele meu și l-am chemat pe Fulgy să stea cu mine, să putem să plecăm, eu trebuia să ajung la Brașov. (…) L-au trimis pe Fulgy la alt rând și au spus că toți se grăbesc. Nimeni din rând nu a comentat sau ceva. L-au trimis la alt rând și erau 2 polițiști, o fată și un băiat, cred că erau la început, habar n-am, și spuneau „Bia Khalifa, Bia Khalifa”. Vorbeau acolo de mine. Am trecut de Pașapoarte și după ce mi-am luat pașaportul, totul a fost ok, îi zic ăluia, că se tot uita la mine, «acum ești fericit?». Și știți că este coridorul acela de un metru unde ieși de la Pașapoarte și, după aceea, pleci către valize. Acolo, a ieșit omul ăsta și a sărit pe mine și m-a bătut. Mi-a rupt și o unghie.

Omul a sărit pe mine, m-a bătut. Eram șocată. M-a jignit și m-a încătușat. Fulgy încă era la rând. Polițistul m-a bătut între timp și Fulgy a reușit să prindă doar partea în care mă aruncau pe jos, mă ridicam, eu ziceam doar «au», pentru că mi-au strâns cătușele mai tare. Și nu mă trăgeau în sus, de umeri, mă trăgeau de mâini. (…) M-au târât într-o cameră, m-au tras și acolo m-au pipăit, m-au bătut, m-au aruncat pe o canapea, am cerut apă și nu mi-au dat. (…) Mi-au rupt-o de două ori (n.r. brățara de la mână). Plângeam, mi s-a lipit părul de față și mă gâdila lacrima pe față și nu puteam de cătușe să-mi dau părul de pe față. Mi s-a lipit părul de plâns și ăștia râdeau.

Nu am fost agresivă deloc. Tot ce spuneam eu era că mă doare, că m-au strâns, m-au bătut, un obsedat sexual s-a apucat să mă atingă. M-a aruncat pe o canapea și am dat cu capul super tare, câtea secunde nu am mai văzut absolut nimic, după care s-au apucat să dea în mine. (…) Nu e normal ce se întâmplă. M-au torturat, nu erau camere de filmat. Deci nu am făcut nimic, nu m-am agitat. Nu m-au prins cu nimic. Faza a fost după ce mi-au dat pașaportul. Am fost bătută, torturată, privată de telefon, de libertate, am fost atinsă și n-am reușit să iau legătura cu nimeni. (…) Fulgy a sunat poliția, (…) iar dacă el nu suna, eu eram încă acolo. (…) Ei au fumat și au scrumat pe mine”, a mărturisit Bia, pe internet.

Bia Khalifa [Sursa foto: Captură foto]

