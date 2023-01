Viorica de la Clejani nu s-a putut abține și i-a lăsat un mesaj Biei Khalifa, când a văzut ce făcea la TV. S-a întâmplat înainte ca blondina să se cupleze cu Fulgy: „Eu nu știam”

In articol:

Bia Khalifa și Fulgy radiază de fericire de când formează un cuplu, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber, din fotografiile și filmările pe care cei doi tineri le postează în mediul online. Blondina și fiul Clejanilor au făcut publică relația abia recent, iar artistul a venit chiar și cu primele declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de noua sa parteneră de viață.

Relația este una serioasă, iar cei doi par a avea planuri mari de viitor, având în vedere că au trecut deja la pasul următor și s-au mutat împreună. Mai mult decât atât, Bia i-a cunoscut chiar și pe părinții lui Fulgy, pe Viorica și Ioniță de la Clejani.

Ei bine, însă, în declarațiile făcute despre relația cu Bia, Fulgy a scos la iveală un detaliu surprinzător, mai precis că mama lui i-a dat un mesaj blondinei, chiar înainte de a afla că sunt împreună, atunci când tânăra era concurentă în cadrul show-ului care s-a desfășurat în Dominicană.

„O fată frumoasă și aceeași gândire ca și mine. Oricum ar fi fost Bia sau oricum ar fi fost orice femeie din viața mea, mama mea o respecta și o iubea. Din simplul motiv că sunt eu fericit și bine. A avut o reacție pozitivă. A luat-o în brațe și a pupat-o. Ele vorbeau de dinainte și eu nu știam. Mama o urmărea la(...) și fiind un consumator, ca toată lumea, de televiziune, de show-uri și de chestii, a citit-o pe Bia și a simțit să-i scrie un mesaj în care i-a spus că e un om minunat să nu renunțe și să nu pună capul la hate sau la oamenii care te trag în jos',

a dezvăluit Fulgy, potrivit cancan.ro.

Fulgy, despre cum s-a cunoscut cu noua iubită, Bia Khalifa

Sincer din fire, Fulgy a dezvăluit și cum a cunoscut-o pe noua sa parteneră de viață, Bia Khalifa. Tânărul a explicat că el și blondina se cunosc de mai mulți ani, însă abia recent au început să vorbească mai mult, totul transformându-se într-o frumoasă poveste de dragoste.

„Dar sunt toate bune și frumoase, vreau să vă spun că am cunoscut-o pe fata asta recent, bine, eu o știu de la 15 ani, dar asta e o poveste mai lungă. (…) Online. Online se fac lucrurile acum. Doar i-am spus „vino' și a venit. Nu am stat să mă rog sau să-mi bat capul. Ea mi-a răspuns de la primul mesaj și uite-ne aici, suntem la Beach, please!. Mie îmi place lumea asta, eu aș vrea să fac parte din lumea asta, promit că de data asta sunt varianta cea mai bună și promit lucruri frumoase. Vreau fapte mai mult, nu vorbe', a adăugat artistul, potrivit sursei citate.

Cei doi tineri se înțeleg de minune și sunt extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. Dacă Bia deja i-a cunoscut pe părinții lui Fulgy, acum a venit și rândul tânărului să-l cunoască pe tatăl iubitei sale.

„Cu Bia în felul următor spun: e o fată foarte mișto, e un om minunat. Dacă era ce nu trebuie, crede-mă că nu era lângă Mr. Moft. Iar acum, vă rog frumos, din partea mea, pe Bia Khalifa o strigați Mrs. Moft. Deci avem o relație foarte frumoasă și ne înțelegem de minune. Eu, unul, sunt mai fericit decât am fost vreodată, de ce să mint?! (…)

Vă dau ceva din casă, dar nu mult. Vreau să vă spun că la cum m-am comportat cu ea de când o cunosc, astăzi, Bia poate te superi că spun, femeia a simțit să-l sune pe taică-su și să-i spună în spaniolă că vrea să vină cu un băiat, că a cunoscut un tip și vrea să-l prezinte. Tatăl ei, după voce și după răspunsul lui, pentru că am puterea asta de a citi și a simți oamenii, a spus un „Si', spaniol', a încheiat acesta.