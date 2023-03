Bia Khalifa, în pericol?! Gestul disperat prin care pare că cere ajutorul fanilor. Toți s-au speriat când au văzut-o așa

In articol:

Bia Khalifa este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o legătură foarte apropiată cu cei ce o urmăresc și o apreciază.

Bia Khalifa, strigăt silențios de ajutor pe rețelele de socializare. Ce semn a făcut în timp ce răspundea la întrebările fanilor

Vedeta împărtășește cu aceștia absolut orice lucru ce i se întâmplă în viața de zi cu zi. În urmă cu doar puțin timp, aceasta a postat o serie de InstaStory-uri halucinante, care băgat pe fanii ei la bănuieli. Bia Khalifa a dat de înțeles că este în pericol!

În urmă cu foarte puțin timp, Bia Khalifa a organizat pe pagina ei de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri, însă ceea ce le-a atras atenția fanilor nu au fost dezvăluirile făcute de blondină, ci semnul pe care aceasta îl face de nenumărate ori cu mâna. Gestul ei i-a băgat în sperieți și la bănuieli pe mulți, mai ales că la un moment dat aceasta nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi.

Semnul pe care Bia Khalifa îl face repetitiv cu mâna este, de fapt, un strigăt de ajutor și semnifică faptul că aceasta ar putea sau este în pericol și cere sprijinul urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Acest gest a fost propus de organizaţiile pentru drepturile femeilor și constă într-un simplu semn cu palma, care se poate face în doar o secundă, iar cu ajutorul său o victimă poate cere ajutor fără să vorbească și astfel să fie salvată fără să-și alerteze agresorul.

Semnul pe care îl face Bia Khalifa în toate videoclipurile postate [Sursa foto: Instagram]

Bia Khalifa, dezvăluiri fără precedent despre relația cu Fulgy

După despărțirea de fiul Clejanilor, blondina a făcut o serie de declarații uluitoare despre cum era, de fapt, relația cu tânărul. Se pare că lucrurile nu ar fi fost așa cum păreau pe rețelele de socializare, unde cei doi pozau în cuplul perfect, căci în spatele fotografiilor lucrurile ar fi stat cu totul altfel, susține Bia Khalifa.

„Eu am plătit absolut tot. Nu asta m-a deranjat, ci ce s-a întâmplat în ultima vreme. Eu mă așteptăm să fie o despărțire în afară camerelor de filmat. Am plătit și cina. Dacă el nu are bani, dacă nu își permite, am zis să plătesc eu. Da, el a lăsat chestiile lui pe noptieră și eu nu am văzut. În timp ce el dormea și eu făceam curat, am omis un detaliu care mi-a costat o amendă de 500 de euro. Ce mă deranjează este faptul că eu am vorbit cu familia lui și am avut o înțelegere ca eu să nu am probleme cu el pe viitor. Această înțelegere s-a rupt. Am primit un mail cum că mi s-au retras bani din cont. Le-am spus părinților lui și nu am primit niciun răspuns.”, a dezvăluit Bia Khalifa, pentru un post de televiziune.