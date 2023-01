Bia Khalifa, surprinsă în public cu fostul iubit! Cum a reacționat Fulgy atunci când a auzit: „L-a deranjat că au apărut poze”

In articol:

Bia Khalifa a ajuns din nou ținta zvonurilor din mediul online, după ce a fost surprinsă alături de Sișu Tudor la scurt timp de la oficializarea relației cu Fulgy.

Blondina, despre care s-a speculat în trecut că a avut o relație cu rapperul, a ținut să lămurească întreaga situație.

Bia Khalifa reacționează, după ce a fost surprinsă în compania lui Sișu Tudor

Bia Khalifa a fost fotografiată recent în compania lui Sișu Tudor, la doar câteva zile după ce a anunțat că formează un cuplu cu Fulgy. Cum în trecut au existat mai multe speculații privind o posibilă relație cu rapperul, blondina a ținut să dezvăluie ce legătură are de fapt cu artistul. Motivul pentru care s-au întâlnit ar fi strâns legat de organizarea unei petreceri aniversare: "Este un subiect foarte interesant și s-a interpretat greșit ceva ce nu trebuia să se interpreteze greșit. Suntem pe data de 25 ianuarie, peste 4 zile e ziua mea și avem două evenimente, eu cu Sișu, e implicat oarecum în ziua mea, într-un club din București unde mă vor aștepta toate prietenele.

Vorbim despre acest eveniment de o lună, ne-am văzut, am zis să mergem la masă, că unde să mergem altundeva, că e frig afară, am vrut să mergem să mâncăm ceva ca doi oameni normali și nu s-a întâmplat nimic mai mult decât să discutăm de ziua de 29, când e ziua mea, respectiv 27, pe lângă discuțiile noastre amicale.", a declarat Bia Khalifa, potrivit spynews.ro.

Sișu Tudor [Sursa foto: Captură YouTube]

Mai mult, pentru a înlătura orice urmă de suspiciuni, Bia Khalifa a ținut să sublinieze că Sișu Tudor i-a fost întotdeauna ca un tată: "Am stat la masă, m-a adus acasă, acasă la mine, de fapt la noi, că stau cu Fulgy și nimic mai mult decât asta. Sișu pentru mine o să rămână mereu ca un al doilea tată, Sișu a fost lângă mine în momente în care poate foarte multe persoane n-ar fi fost lângă mine, mi-a dat niște sfaturi pe care le-am urmat și nu am regretat faptul că l-am ascultat, m-a susținut în muzică, în carieră și mă susține în privat în ambițiile mele personale. Eu nu am cum să nu-l respect pe Sișu, e o persoană minunată din viața mea.", a mai spus blondina, pentru sursa citată.

Bia Khalifa [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a reacționat Fulgy când a văzut imaginile cu Bia Khalifa și Sișu Tudor în presă?

Bia Khalifa a dezvăluit și ce reacție a avut iubitul ei în momentul în care în presă s-au răspândit fotografiile cu ea și Sișu Tudor. Deși Fulgy a fost deranjat inițial, se pare că tânărul a înțeles, într-un final, cum s-a ajuns la o asemenea situație: "Fulgy e un om matur, într-adevăr și-a pus niște semne de întrebare, dar eu l-am anunțat că o să ies cu Sișu și o să trebuiască să povestim despre evenimentul ce va fi în club, l-am informat, l-a deranjat că au apărut poze în care nu ne țineam de mână, doar l-am luat de braț așa, până la urmă i-am cerut și geaca, mi-a dat și geaca de pe el când am ieșit, atât pot să spun despre asta.", a mărturisit Bia Khalifa.

Fulgy [Sursa foto: Captură YouTube]