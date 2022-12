Bia Khalifa a trecut din nou pe la medicul estetician! Vedeta nu s-a sfiit să spună ce îmbunătățiri și-a făcut de această dată: „Eram frumoasă și naturală!”

In articol:

Bia Khalifa a devenit foarte cunoscută în ultimii ani în țara noastră. Aceasta s-a făcut remarcată în special prin atitudinea sa și prin faptul că este extrem de sinceră, indiferent de subiect.

Acesta este cazul și când vine vorba de intervențiile estetice, pe care vedeta nu a încercat niciodată să le ascundă față de urmăritorii săi.

Blondina și-a făcut noi schimbări la nivelul feței, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă. [Sursa foto: Captură foto]

Bia Khalifa, noi modificări la nivelul feței

Bia Khalifa și-a făcut mai multe operații estetice pe parcursul timpului. Aceasta este foarte mândră de intervențiile sale chirurgicale, și nu se sfiește să vorbească despre ele sau să treacă din nou pe la medicul estetician.

Asta a făcut și recent, când vedeta a apelat iar la noi modificări, de această dată la nivelul feței.

Aceasta și-a făcut o rinoplastie și o intervenție la nivelul ochilor.

Bia a postat imagini cu chipul ei imediat după operații pe rețelele de socializare, unde i-a lăsat mască pe fanii ei.

„Eram frumoasă și naturală.”, a scris Bia în dreptul fotografiilor.

Însă acestea nu sunt nici pe departe primele intervenții de care vedeta a avut parte.

„Am făcut revizie la rinoplastie, adică l-am făcut din nou, pentru că am avut probleme, nu am mai putut să respir și nici nu era simetric. Apoi am făcut cat eyes. Am două operații la nas, la buze, mi-am tăiat un fragment din buze și mi-am ridicat buza. Am 21 de ani și am tot ce-mi doresc. Deja am ajuns într-un punct, atât de multe chestii am încât nu mai vreau nimic. Nu-mi mai doresc chestii materiale, ci emotive. Vreau să fiu fericită în continuare. Eu pot să port și haine de la second hand că tot am haz. Sunt multe care-și cumpără, dar nu toate recunosc. Îmi iau multe chestii oversize de la un anumit brand pentru că numai acolo se găsesc, nu se mai fabrică, și e foarte mult materialul”, a povestit cu ceva timp în urmă Bia, pentru FANATIK.

Bia Khalifa [Sursa foto: Captură foto]

