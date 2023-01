Bia TRS, adolescenta devenită celebră pe TikTok, a avut o copilărie grea. Nu a conștientizat cine este mama ei, în primii ani de viață: "Practic, a venit acolo ca să mă nască și ca eu să rămân la bunici"

In articol:

Bia TRS a câștigat rapid simpatia celor de acasă, iar acum este una dintre cele mai urmărite adolescente pe TikTok. În spatele micilor ecrane este o fire amuzantă și mereu cu zâmbetul pe buze, dar puțin știu, de fapt, că are o poveste de

viață greu de descris în cuvinte.

Bia TRS a fost crescută de bunici, până la vârsta de 7 ani

Bia TRS a devenit cunoscută în mediul online prin prisma asumării. Nu s-a ferit niciodată să-și recunoască orientarea sexuală, iar acum sute de mii de oameni o urmăresc pe platformele de socializare. Nu mulți știu, însă, că adolescenta are o poveste de viață cutremurătoare.

Invitată în cadrul emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, tânăra și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre perioada copilăriei. A fost crescută de bunici, pe care i-a considerat părinți, și abia la vârsta de 6 ani a început să conștientizeze cine este, de fapt, cea care i-a dat viață:

"Bia TRS: Am fost reală și sunt reală. Partea aia de pe TikTok e o parte a mea, e ceva real, nu o mască pe care eu mi-o pun. Am știut mereu cum să privesc anumite situații din viața mea și le-am expus online.

Mihai Ghiță: Unde ai copilărit?

Bia TRS: În Drobeta-Turnu Severin, la bunicii mei. Acolo m-am născut și am copilărit aproape 8 ani, până în 2008. În 2008 am venit în București, unde era mama, sora mea, care e mai mică decât mine cu 4 ani și cu actualul ei soț (n.r. soțul mamei). Tatăl meu, totodată, așa îl cataloghez, drept tatăl meu, deși biologic nu este tatăl meu. Eu am deschis ochii cu bunicii mei. Eu le-am zis lor mami și tati, deși erau mamaie și tataie. Pe la 5-6 ani am realizat, am văzut pur și simplu că părinții care veneau pentru copii, să-i ia de la școală, erau foarte tineri. Atunci i-am întrebat pe bunicii mei, pe unul dintre ei i-am întrebat: 'Dar de ce ești așa bătrân?'. Mama a încercat să-și facă o viață în București, unde a avut mai multe oportunități, ca să mă aștepte aici cu o familie. Practic a venit acolo (n.r. Drobeta-Turnu Severin) ca să mă nască și ca eu să rămân la bunici. Mică fiind, nu cred că am conștientizat că ea, de fapt, e mama și că ei sunt bunicii. Eu i-am strigat "mami" și "tati". Știam de mama, dar nu știam că e mama.", a dezvăluit emoționată Bianca, în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

Înainte să împlinească 8 ani, viața tinerei s-a schimbat radical. Bia a acceptat să se mute în București, împreună cu mama ei și cu tatăl vitreg, dar abia mai apoi a realizat ce i se întâmplă: "Eu în vara aia împlineam 8 ani și a venit soțul mamei mele la Drobeta ca de fiecare dată, ca în fiecare vară, să mă ia la București. Eu atunci trebuia să intru în clasa a treia. În vara aia eram în parc, mă jucam și la un moment dat mama m-a întrebat: 'Nu vrei să rămâi aici?'. Eu nu venisem cu toate bagajele, cu cărțile după mine, n-a fost ăsta planul, să mă mut. Dar eu aveam 7 ani, ce știam eu? M-ai luat de la joacă și m-ai întrebat și eu, în fericirea aia, am zis că da. Nu am conștientizat ce înseamnă. Apoi, când a început școala, eu am realizat că nu-i mai văd pe mami și pe tati, adică pe bunicii mei. Și am început să plâng, nu mi-a plăcut deloc începutul ăla.", a mai povestit adolescenta.

Bia TRS, despre relația cu tatăl ei biologic: "A plecat din țară când aveam 12 ani"

Dacă cu mama ei nu a avut niciodată o legătură strânsă, nici în cazul tatălui biologic lucrurile nu au stat altfel pentru Bia TRS: "Tatăl meu (n.r. biologic) era tot în Severin, ne mai vedeam. A plecat din țară când aveam 12 ani. Ne mai vedeam, adică mă mai ducea la școală, mă mai lua de la școală, n-am de ce să mint. N-am avut și nu am, în continuare, o legătură cu ai mei.

Din punct de vedere emoțional nu cred că a existat niciodată o legătură între mine și părinții mei. Îi iubesc, sunt conștientă perfect de faptul că și ei mă iubesc pe mine, dar nu știu, cred că n-a fost să fie. N-am simțit niciodată relația aia, de copil și părinte. Dar eu mă bucur că s-a întâmplat să fiu crescută de bunici, pentru că eu sunt foarte atașată de bunicii mei.", a mărturisit Bianca, în emisiunea "În oglindă".