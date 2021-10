Bianca Brad, furată de o sumă mare de bani. Incidentul a avut loc marți, într-un mall din București: "Efectiv am căzut în genunchi când am realizat. Era o fată tânără"

In articol:

Bianca Brad a trecut printr-un șoc în momentul când a ajuns acasă, după ce a fost să scoată bani dintr-un mall din Capitală. Actrița și-a dat seama că a luat chitanța și a scos cardul, însă a uitat exact ce era mai important: suma mare pe care a retras-o din bancă.

Vedeta a povestit, însă, că s-a simțit de-a dreptul "furată", pentru că în spatele ei se afla o tânără care ar fi putut să îi atragă atenția, însă nu a făcut-o.

Bianca Brad, furată de o sumă mare de bani

Bianca Brad a povestit că a trecut printr-un incident ce a făcut-o la propriu să cadă în genunchi, atunci când a realizat toată pățania. Vedeta a dezvăluit că a mers să scoată bani de la un bancomat situat într-un mall din Capitală și a uitat să ridice chiar suma retrasă, amintindu-și abia când a ajuns acasă. Mai mult, actrița spune că a rămas cu un gust amar după această experiență neplăcută, căci cel mai mult a dezamăgit-o atitudinea unei tinere care se afla

în spatele ei, la rând.

Bianca Brad [Sursa foto: Captură tv]

Bianca și-a amintit că fata aștepta la coadă, însă ține minte, de asemenea, că tânăra nu a avut nicio intenție în a o striga și a-i atrage atenția asupra banilor neridicați, ci dimpotrivă, adolescenta a așteptat tocmai pentru a intra în posesia sumei respective, una chiar semnificativă: "Marți s-a întâmplat. Am fost la mall, la bancomat, să scot niște bani, însă eram extrem de stresată și obosită, cu multe pe cap. Am introdus suma, am luat cardul, am luat chitanța, însă apoi am plecat fără să mai iau și banii. Suma e una mare, mare. Am realizat abia când am ajuns acasă. Efectiv am căzut în genunchi când am realizat.

Repet, este vorba de o sumă mare, pentru că altfel nu era așa o problemă. Am sunat la bancă și mi-au zis să stau liniștită, că se retrag banii înapoi. Însă mi-am amintit că în spatele meu la coadă era o fată tânără. S-au uitat pe camere și au văzut cum eu am plecat în grabă fără să iau banii, fata din spatele meu a luat banii, s-a uitat spre mine, deci putea să mă strige, însă nu a făcut-o. S-a dus spre toaletă, probabil să numere teancul de bani, apoi s-a întors spre magazine.", a declarat Bianca Brad, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Bianca Brad a depus plângere la poliție

Disperată din cauza greșelii făcute, Bianca Brad a încercat să își recupereze suma de bani pe toate căile. După ce a sunat la bancă, actrița a anunțat și poliția despre incidentul neplăcut, pentru ca oamenii legii să descopere cine este persoana care a intrat acum în posesia banilor.

Bianca Brad [Sursa foto: Captură KANAL D]

Totuși, vedeta a declarat că o roagă pe tânără să înapoieze de bunăvoie suma pe care și-a însușit-o și să meargă la bancă pentru a o depune în numele ei, iar Bianca promite că nu îi va dezvălui niciodată identitatea și nu va dori să îi facă rău: "Eu am fost la poliție și am făcut plângere, mi-au spus că dacă nu predă banii, se poate ajunge la caz penal. Eu nu-i doresc răul, nu vreau răzbunare, nici nu vreau să știu cine e.

Am vrut doar să ajungă mesajul la ea. Să pună banii într-un plic, să scrie numele meu pe el și să-l depună la bancă. Nu o să public niciodată numele ei, nici dacă o să-l aflu. Este de preferat să aducă banii și să-i depună acolo, înainte să ajungă poliția la ea. Pentru ea fac asta. Nu este prea târziu, poate să returneze ce a luat. Să facă un bine, să-și facă ei un bine. În primul rând pentru ea, toate lucrurile astea se întorc.", a transmis Bianca Brad, în cadrul aceleiași emisiuni.