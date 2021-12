Bianca Brad, la un pas de moarte după ce a fost implicată într-un accident rutier în adolescență: „Dacă nu aveam casca pe cap nu aș mai fi fost aici”

In articol:

Bianca Brad a povestit recent unul dintre momentele care au marcat-o profund în viață. Era doar o adolescentă și se afla pe motocicletă, alături de vărul ei. Un moment de neatenție, iar plimbarea celor doi aproape că s-a încheiat tragic. Au fost implicați într-un accident rutier care a băgat-o în comă! Șansa ei de supraviețuire a fost casca de protecție, căci fără ea nu ar fi avut

cum să scape cu viață.

„Toți avem în noi puterea de a depăși obstacole cu credință multă și cu voință. Am avut multe obstacole, iar despre unele nici nu se știe încă. Am fost într-un accident de mașină, nu prea se știe despre asta. La 14 ani eram pe motocicletă cu verișorul meu și ne-a lovit o mașină și am fost în comă. Dacă nu aveam casca pe cap nu aș mai fi fost astăzi aici, dar am avut multe încercări. Întotdeauna să pot să depășesc un obstacol m-am gândit că putea să fie și mai rău. Sunt datoare să încerc tot ce se poate”, a povestit Bianca Brad într-o emisiune TV.

Bianca Brad [Sursa foto: Captură video ]

Citeste si: Acestea sunt cele mai periculoase pastile de pe piata! Nu le mai lua, chiar daca ti le prescrie doctorul- bzi.ro

De ce a ținut Bianca Brad secret faptul că a fost diagnosticată cu cancer mamar

În urmă cu ceva timp, aceasta a fost diagnosticată cu cancer de sân, o luptă pe care a dus-o singură, în taină. Nu a vrut să spună la nimeni, nici mamei, dar nici fiului ei, căci a vrut să-i protejeze.

Citeste si: Bianca Brad, furată de o sumă mare de bani. Incidentul a avut loc marți, într-un mall din București: "Efectiv am căzut în genunchi când am realizat. Era o fată tânără"

„În primul rând, a fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…

Citeste si: Bianca Brad, despre tânăra care i-a furat banii. Vedeta scosese de la bancomat o sumă uriașă: „Și 10 lei dacă îi găsea trebuia să îi dea înapoi”

Am vrut sa îmi protejez fiul si mama. I-aș fi doborât pe amândoi. Un alt motiv este că prin acest mod m-am protejat de gurile rele, de hateri. Nu toate lumea înțelege. Nu mi-a fost ușor. Eugenia este foarte bătăioasă și nu voiam sa o destabilizez pentru ca alesese o alta metoda ”, a povestit vedeta într-un interviu, în urmă cu ceva timp.

Distribuie pe: