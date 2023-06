Bianca Brad și-a deschis sufletul și a vorbit despre lupta cu cancerul. Cum i s-a schimbat viața vedetei după ce a reușit să învingă boala: „Am prins aripi”

In articol:

Bianca Brad este o personalitate cunoscută în showbizul din țara noastră. în urmă cu mai mulți ani, fosta Miss România a decis să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, iar de atunci a apărut din ce în ce mai puțin în spațiul monden.

Din nefericire, viața vedetei a fost umbrită de un eveniment tragic, după ce a aflat că suferă de o boală cruntă. Cu toate acestea, a reușit să se pună ușor, ușor pe picioare, iar acum, după șapte ani de chin și tratamente, începe să-și revină.

Recent, fosta Miss România a vorbit despre cât de mult s-a schimbat de când a aflat teribila veste, dar și despre cum se simte în prezent.

Bianca Brad a învins cancerul

În urmă cu șapte ani, Bianca Brad a aflat o veste care a șocat-o atât pe ea, cât și pe apropiații săi. Mai precis, a fost diagnosticată cu cancer la sân, iar de atunci viața sa s-a schimbat complet deoarece a trebuit să ducă această luptă pe picioare.

Mai mult decât atât, după ce a decis să nu mai apară în spațiul public pentru o bună perioadă de timp, acum lucrurile s-au schimbat și a decis că este momentul să se reintegreze, după o absență îndelungată.

Vedeta simte că a renăscut și că „a prins aripi”, iar starea sa este din ce în ce mai bună.

„(...)De câte ori eram întrebată ce proiecte am, spuneam că lucrez la un proiect foarte, foarte mare și foarte important și o să vorbesc despre el când se va putea. Și am vorbit, într-adevăr, după șase ani, iar acum starea îmi permite și timpul să reapar și să mă reintegrez într-o formă nouă, renăscută. Am prins aripi.”, a mărturisit Bianca Brad pentru viva.ro.

Cum se înțelege Bianca Brad cu fiul său?

Actrița este o mamă iubitoare și foarte grijulie. Se pare că Bianca Brad este foarte mândră de fiul său și are doar cuvinte de laudă la adresa lui, mai ales că acesta a crescut și este „bărbat în devenire”, după cum mărturisește vedeta.

Mai mult decât atât, modelul mărturisește că fiul său nu îndrăgește foarte mult evenimentele mondene și nici nu a participat până acum la vreunul.

„Este în teste, pentru că se încheie anul și are foarte mult de învățat. Este bine, e flăcău mare. Este bărbat în devenire, un copil foarte bun. Sunt foarte mândră de el… Nu gustă genul acesta de evenimente. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nici măcar nu l-am luat. Poate la un alt eveniment o să îl iau cu mine.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.