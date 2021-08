Bianca Comănici a dat cărțile pe față! Adevărul despre relația dintre ea și Andrei Dascălu: „Nu pot să neg că nu...”

Bianca Comănici și Andrei Dascălu [Sursa foto: Instagram] 17:42, aug 6, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Bianca Comâni și Andrei Dascălu au pus tot internetul pe jar în urmă cu doar trei zile, după ce au postat o fotografie în care se afișau împreună.

Bianca Comănici, despre relația dintre Roxana Ghiță și Andrei Dascălu: „Nu se potriveau”

Internauții au crezut instant că se înfiripă ceva între cei doi, iar acum vedeta Kanal D vrea să clarifice situația. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a dezvăluit mai multe detalii, inclusiv legate de relația fostului Războinic cu Roxana ghiță, alături de care a format un cuplu extrem de puțin timă. Iată ce spune Bianca Comănici depre ceea ce se întâmplă la momentul actual între ea și Andrei Dascălu de la Survivor România 2021.

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei este de părere că relația dintre Andrei Dascălu și Roxana Ghiță nu avea un viitor. Motiv pentru care s-au și despărțit la scurt timp după ce s-au cuplat. Bianca Comănici spune că cei doi aveau caractere diferite, veneau din lumi total diferite, iar asta le-a pus ceva bețe-n roate.

Citeste si: EXCLUSIV/ Andrei Dascălu de la Survivor România, dezvăluiri neștiute despre copilăria sa. Cum s-a apucat de box: „Mi-a spus că nu sunt făcut pentru asta”

„Din punctul meu de vedere și din câte i-am cunoscut pe ei doi, nu se potriveau. Ea este o fire mai expansivă, îi place să iasă, să se distreze, e mai jovială, în schimb el e mai retras, mai conservator. Dacă ar fi fost invers, noi femeile oricum ne mulăm după bărbați, dar în momentul în care femeia e mai energică, bărbatul nu se schimbă, se închide iar el e rac. Cred că nu au mai simțit”, a declarat Bianca Comânici pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Bianca Comănici și Andrei Dascălu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici despre ceea ce de întâmplă, de fapt, între ea și Andrei Dascălu. Nu exclude o posibilă relație cu el „ Eu am spus că e genul meu de bărbat ”

Andrei Dascălu este genul de bărbat pe care Bianca Comănici visează să-l aibă lângă ea, însă nu este singurul aspect după care vedeta se ghidează. Ea a acceptat să iasă cu fostul concurent de la Survivor România și au început să-și povesteastă viețile. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar tânăra nu exclude posibilitatea ca în viitor ea și Andrei Dascălu să formeze un cuplu, însă lasă lucrurile să decurgă natural între ei. Între timp, Bianca Cămănici spune că pe ei îi leagă o relație de prietenie.

Citeste si: Andrei Dascălu a realizat că Roxana Ghiță nu este pentru el: ”Am văzut și eu asta pe parcurs”. Finalistul de la Survivor România 2021, mărturisiri incendiare

„Este mai conservator. Cu siguranță ați văzut poza cu noi doi, când am ieșit la suc. Pe scurt, noi am ieșit la un suc, dar nu am ieșit doar noi doi, ci și împreună cu fratele meu și cu o persoană cu care colaborăm. Noi ne-am cunoscut în Vamă, am legat un fel de prietenie, am putea spune, nu știu exact. Ne înțelegem bine, comunicăm bine, iar faptul că eu l-am simțit pe el că are un suflet bun și că nu ar răni niciodată un om, pe mine chestia asta m-a apropiat de el, iar în relația cu Roxana, eu i-am spus de la început că e bine să faci ce simți. I-am zis că o să se convingă de lucruri.

Așa cum am spus, e un om foarte bun, îmi e foarte drag. Chiar dacă are 23 de ani, nu e copil. Oamenii nu au apucat să îl cunoască, dar eu l-am cunoscut mai bine. E un copil maturizat puțin forțat în urma împrejurărilor. Eu am o părere foarte bună despre el. Nu pot să neg că nu... Eu am spus că e genul meu de bărbat ca aspect fizic, dar nu tre atrage un om doar după aspectul fizic. Nu trăiesc clipa, dar cu el am hotărât să ne cunoaștem mai bine, el îmi povestește despre viața lui, eu îi povestesc despre viața mea. Cam asta e legătura dintre noi doi. Nu se știe, nu pot să zic nici nu niciodată”, a mai spus Bianca Comănici.