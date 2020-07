In articol:

Bianca de la Puterea dragostei a urmărit noul sezon al emisiunii, în care participă fratele ei Cristi și a observat că majoritatea concurenților îi pronunță numele și vorbesc cam des despre ea. Acest lucru a enervat-o la culme pe câștigătoarea sezonului 2 și a explodat pe contul de YouTube, acolo unde a răspuns răutăților noilor concurenți, iar mesajul ei a fost îndreptat mai mult spre fete.

Bianca Comănici a explodat! Atac dur la adresa fetelor din sezonul 3 Puterea dragostei: „Aveți un tupeu exagerat! Spălați-vă de frustrare”

„Mi-a fost trimis un clip din Puterea dragostei sezonul 3 cu anumiți concurenți care au vorbit despre mine. O luăm cu începutul și o să vorbesc despre ce s-a întâmplat ieri. Ieri am văzut că fratele meu a fost ales lider și am văzut la interviu că prietenul lui George a spus că fetele l-au ales pe Cristian pentru că este fratele meu. Am auzit-o și pe asta! Ce legătură are una cu alta? Nu ar impresiona pe nimeni.

Am fost surpinsă neplăcut, pentru că eu cred că l-au votat pentru că l-au plăcut. Este calculat, este matur, a luat lucrurile pas cu pas. În episodul de astăzi, una dintre domnișoare...Nu îmi dau cu părerea încă. Dar miros foarte bine. Am un miros atât de dezvoltat încât văd prin telefon.

Această domnișoară a spus ce am făcut eu în două sezoane. De ce am stat în emisiune două sezoane. Păi cred că răspunsul ar trebui să îl aibă deja, pentru că văd că mă urmărește. Pentru că sunt o fire ambițioasă, luptătoare, muncitoare și pentru că obțin ce îmi doresc. Dar ce să vedeți, oamenii nu m-au plăcut pentru că eu mi-am dorit chestiile astea ( n.r premiul, relația cu Livian). Oamenii m-au plăcut pentru ceea ce sunt eu ca și persoană.

Nu știu, fetelor, a văzut că tot îmi pronunțați numele. Nu vă înțeleg. Sunteți fanele mele? De aia ați venit la emisiune, să vorbiți despre mine? Fetelor, este un sezon nou, sezonul este 3 dacă nu știați și ar trebui să vorbiți despre voi. Dacă vreți să vorbiți despre mine, vorbiți în cunoștință de cauză. Cred că ar trebui să vă spălați puțin de frustrare, dacă mă înțelegeți.

Ar trebui să vă vedeți de treburile voastre și să vă găsiți dragostea. Pentru că de asta a stat Bianca în sezonul 2, pentru că nu și-a găsit dragostea în sezonul 1. Aveți un tupeu exagerat. Sunt dezamăgită. Încercați să vă vedeți de viețile voastre și lăsați răutatea. Pe mine să mă lăsați să-mi trăiesc viața liniștită, pentru că sunt foarte liniștită cu Livian și nu am nevoie să mi se comenteze numele”, a spus Bianca în noul vlog.