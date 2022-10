In articol:

A fost o zi extrem de importantă pentru Bianca Comănic.

Frumoasa brunetă a îmbrăcat o rochie de mireasă fabuloasă și a defilat la o prezentare de modă de excepție. Deși a avut emoții, vedeta s-a descurcat de minune și chiar a făcut o serie de dezvăluiri de senzație pentru jurnaliștii WOWbiz.ro.

Bianca Comănici știe exact cum va arăta nunta ei și ne-a povestit în detaliu ce vrea și ce nu vrea să se întâmple în ziua cea mare. Bruneta recunoaște că deși există o superstiție și se spune că nu trebuie să te îmbraci în mireasă înainte de nuntă, nu se teme și chiar vede totul ca pe o ocazie unică, în prezent știind deja ce calități va trebui să aibă rochia în care va spune DA.

Vedeta ne-a dezvăluit că își dorește ca rochia să fie clar albă, iar când va face nunta sigur nu se va fura mireasa, fiind o tradiție care nu îi place deloc.

Bianca Comănici a îmbrăcat rochia de mireasă

Frumoasa prezentatoare a îmbrăcat rochia de mireasă și ne-a dezvăluit că a avut mari emoții în acel moment. Bianca Comănici nu a mai defilat la o prezentare de modă, dar s-a descurcat senzațional, iar zâmbetul a acoperit orice urmă de neliniște.

Citeste si: Berna a făcut pasul cel mare alături de iubitul tinerel. Blondina este în extaz: „Am emoții foarte mari”

" Nu am mai făcut niciodată asta, dar sper să fie ce trebuie. Nu am nicio superstiții, merg cu încredere și o să mă folosesc de zâmbetul meu ca să ascund orice incident s-ar putea întâmpla, pentru că frica mea cea mai mare este să nu cad", a povestit Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Imediat după prezentare, frumoasa brunetă le-a povestit jurnaliștilor WOWbiz.ro cum s-a simțit. Diva recunoaște că îi tremurau și mâinile și picioarele, dar se bucură nimeni nu a văzut acest lucru.

Citeste si: „Da, am mai avut discuţii, am mai avut certuri! Nu suntem „super” apropiaţi! ” Care este adevărata relaţie dintre Daniela Iliescu şi familia lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu- bzi.ro

"Am fost foarte emoționată sincer, nu știu dacă m-a văzut cineva, dar încercam să fiu doar cu zâmbetul pe buze cum m-a învățat Ana, dar pe interior tremuram", a povestit frumoasa brunetă.

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Comănici nu are superstiții

Vedeta recunoaște că nu are superstiții când vine vorba de nunți și rochia de mireasă. Dacă în popor se spune că fetele care se îmbracă în mirese nu se vor mai căsători, Bianca este convinsă că norocul ei e pus deoparte, iar acum știe foarte bine și cum să își aleagă rochia ideală în ziua cea mare.

Citeste si: Berna s-a mutat cu iubitul tinerel. Cum arată noua locuință a celor doi îndrăgostiți: ”Am emoții, este prima dată”

" La 4 ani, pe mine mama mă întreba tu ce vrei să fii când o să fii mare și i-am spus: mireasă. Uite că mi s-a îndeplinit visul. Eu am avut această idee în minete, ca niciodată să nu îmbrac în rochie de mireasă până nu mă mărit. Nu știu cum, dar așa s-a făcut că am fost model pentru Ana și nu îmi pare rău deloc.

Am făcut multe ședințe foto în rochie de mireasă, cam cinci – șase la fiecare ședință foto pe care am purtat-o așa că am probat practic foarte multe rochii. Deja m-am văzut mireasă, știu cum e, dar la câte modele există știu că am de unde să aleg", a dezvăluit Bianca, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Comănici [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum arată bărbatul ideal în viziunea Biancăi Comănici

Un bărbat înalt, șaten cu ochii verzi, așa își descrie Bianca Comănici alesul! Frumoasa brunetă știe foarte bine ce vrea și atunci când vine vorba de personalitatea băiatului care i-ar putea fura inima.

"În primul rând înalt, să fie șatenuț, cu ochii verzi mi-ar plăcea, să fie puțin lucrat, dar nu foarte mult pentru că și eu sunt micuță și mi-ar mai plăcea să fie foarte amuzant. Îmi plac băieții cu simțul umorului, descurcăreți, deschiși la minte și plini de viață", a povestit Bianca Comănic.

Mireasa nu se va fura la nunta Biancăi Comănici

Furatul miresei este unul dintre obiceiurile pe care Bianca Comănici nu își dorește să le vadă la ea la nuntă. Totodată, nici turta nu se va rupe, căci atunci când va fi mireasă Bianca își dorește ca evenimentul să fie doar despre ea și iubitul.

" Nu îmi place deloc furatul miresei, nu îmi plac acele tradiții clasice. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mie nu îmi plac acele tradiții clasice să rupi turta, sunt inutile. Eu la nunta mea, o să încerc să fie despre mine și despre iubitul meu. Să fie momente romantice cu noi doi sau videoclipuri romantice cu noi doi. Vreau ca oamenii să vadă iubirea dintre noi doi", a mai dezvăluit vedeta.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!