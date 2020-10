Bianca Comănici, pe InstaStories

Bianca Comănici a postat pe InstStories în urmă cu câteva ore, pe parcursul nopții, un mesaj care a șocat toși internauții.

In articol:

Cu o voce pe cât se poate de serioasă, privind direct înspre cameră, Bianca și-a inceput monologul:

„De mult timp ma gândesc treaba asta și trebui să o spun: cred că am Coronavirus, și cred că am de ceva timp.”

Într-un mod atât de bursc anunța Bianca că a fost infectată cu COVID-19. Deși poate că mulți au tot văzut-o plimbându-se prin oraș, cu diferiți oameni, la fel de fel de emisiuni și bineînțeles prin toate restaurantele, cu siguranță că nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva.

Cu aceeași voce serioasă, câștigătoarea Puterea dragostei a continuat să vorbească despre ce înseamnă să ai simptome COVID-19:

„Cred că din totdeauna am, pentru că unul din simptomele pe care le are coronavirus ar fi că nu mai ai gust și dacă stau să mă uit în trecut la foștii mei iubiți... cam așa trag concluzia. Glumesc, bineînțeles. Mi- s-a părut o glumă super bună dar în engleză sună mai bine.”

Bineînțeles, totul a fost clar în final, așa că putem sta liniștiți: Bianca nu are COVID-19, ci doar chef de glume.

Bianca Comănici, surpriza numărul doi

În ciuda faptului că nu este o pasionată de modă, Bianca Comănici și-ar dori să participe la ”Bravo, ai stil”. Frumoasa brunetă recunoaște că de mică a vrut să cocheteze cu lumea modei, pentru că a fost descurajată de persoanele din jurul ei:

„Mi-aș dori sa particip la "Bravo, ai stil”, în ciuda faptului ca nu sunt o pasionata de moda împătimita. Recunosc însă, că, de mică, aș fi vrut sa cochetez cu lumea modei, dar am fost descurajată din stânga și dreapta și nu am mers pe linia aceasta, iar acum regret ca nu am făcut pasul” a declarat bruneta.