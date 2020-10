Bianca Comănici de la Puterea Dragostei

La mai bine de jumătate de an de când Bianca Comănici și Livian de la Puterea Dragostei nu mai formează un cpulu, Nelson Mondialu, tatăl fostului concurent, continuă să o jignească pe brunetă. Într-un filmuleț publicat pe pagina lui, el a declarat că nu are de gând să înceteze cu atacurile la adresa ei pentru mult timp de acum încolo.

Dacă timp de mai bine de un an, Bianca de la Puterea Dragostei a refuzat să răspundă jignirilor aduse de tatăl fostului ei iubit, acum, după ce el a publicat un vlog în care îl avertiza pe un vlogger că nu ar trebui să colaboreze cu ea, bruneta a răbufnit. Mai mult, a declarat că nici Livian nu o are cu nimic la mână, deși s-a spus că el ar avea informații care i-ar putea compromite imaginea.

„Vă promit eu că Livian nu o să-mi facă niciodată rău, indiferent de cât de provocat este, nu o să-mi facă rau. Nu are Livian nimic despre mine, cu ce să mă șantajeze. Sau poate are, dar am și eu despre el”, a declarat Bianca de la Puterea Dragostei.

În plus, câștigătoare a celor două sezoane ale emisiunii a spus că nu crede că Livian este implicat în atacurile repetate ale tatălui său.

„Nu sunt nebuni amândoi, Livian e un om normal. Și când eram împreună, el la fel vorbea. Nu are treabă, Livian nu e implicat aici. Nu mă urăște, dacă mă ura, nu-mi pomenea numele. Nu voia să audă de mine. La el e clar că e ceva acolo, poate vrea să-i fiu iar noră. Habar n-am, dar eu am zis că nu mă mai împac cu Livian”, a adăugat ea.

Livian de la Puterea Dragostei

Bianca Comănici, hărțuită de Nelson Mondialu?

După un an în care Nelson Mondialu a tot făcut filmulețe în care vorbea despre Bianca de la Puterea Dragostei, fosta concurentă a spus că a ajuns să creadă că este obsedat și că se simte hărțuită.

„Acest individ care face vlog-uri despre mine nu face treaba asta doar pentru Youtube, el are o obsesie. El sună oameni și vorbește urât despre mine. El caută postări despre mine, a ajuns la un nivel avansat. Obsesie e puțin spus, el a ajuns la hărțuire. Acest om pe mine mă hărțuiește”, le-a mai spus ea fanilor care o urmăresc.