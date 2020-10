Bianca de la Puterea Dragostei

Bianca de la Puterea Dragostei povestea în urmă cu main puțin de o săptămână că ar putea urma o colaborare cu un vlogger din România pe care abia l-a cunoscut. Fanii frumasei brunete spun că ar fi vorba despre un jucător de fotbal din Statele Unite ale Americii, care s-a mutat în București, pe nume Roberto Hațegan. Identitatea lui nu a fost, însă, confirmată de frumoasa brunetă care a luat premiul cel mare în primele două sezoane ale show-ului de la Kanal D.

Nelson Mondialu a atacat-o dur pe Bianca de la Puterea Dragostei

In articol:

Deși Livian și Bianca de la Puterea Dragostei nu mai formează un cuplu, iar el și-a găsit deja o altă iubită și nici nu mai pomenește de tânăra de care s-a îndrăgostit în competiție, tatăl lui se poate că nu o poate uita pe câștigătoarea show-ului. Nelson Mondialu vorbește deseori în vlog-urile publicate pe pagina lui de YouTube despre fosta iubită a fiului lui și o jignește de fiecare dată. Ultimul atac al lui a venit imediat după ce bruneta își anunța posibila colaborare cu vlogger-ul.

Dacă, până acum, Bianca Comănici a preferat să nu vorbească urât despre Nelson Mondialu și chiar să nu îi pomenească numele, acum ea a decis să îi răspundă. A tăcut mai bine de un an, de dragul lui Livian, și acum, sătulă de jignirile publice care i se aduc, a decis să riposteze, ba chiar l-a provocat la o confruntare live pe YouTube pentru a discuta și a pune punct acestui război.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Aseară, pe pagina ei, Bianca de la Puterea Dragostei a vorbit din nou despre acest subiect.

„Nu îmi mai spuneți despre individul acela care face vlog-uri despre mine. O să fac un vlog special. Un mesaj special pentru el, în care o să-i spun ce am să-i spun. Dar până atunci nu spun nimic. Ce să spun despre individul asta? Vreți să vă spun toate lucrurile pe care le-a făcut? Nu are rost, ce să vorbesc despre individul asta? Îi dau valoare dacă vorbesc despre el. Am văzut domnul individul că i-au zis oamenii lui ce am postat eu. Sigur i-au zis oamenii lui, nu stă el non-stop pe profilul meu. E obsedat de mine, un om la 50 de ani e obsedat de mine. 57 de ani... uite că are aceeași vârstă cu tata. Nu ar sta tata vreodată să vorbească de o copilă. Să mă ferească Dumnezeu dacă credeam eu că ajung să cunosc un asemenea om.

Citeste si: Bianca Comănici, refuzată de vlogger din cauza lui Nelson Mondialu?! "A zis că s-a hotărât ceva și să vorbim"

Acest individ care face vlog-uri despre mine nu face treaba asta doar pentru Youtube, el are o obsesie. El sună oameni și vorbește urât despre mine. El caută postări despre mine, a ajuns la un nivel avansat. Obsesie e puțin spus, el a ajuns la hărțuire. Acest om pe mine mă hărțuiește. El spune că eu sunt nora luni. Nu sunt nebuni amândoi, Livian e un om normal. Și când eram împreună, el la fel vorbea. Nu are treabă, Livian nu e implicat aici. Nu mă urăște, dacă mă ura, nu-mi pomenea numele. Nu voia să audă de mine. La el e clar că e ceva acolo, poate vrea să-i fiu iar noră. Habar n-am, dar eu am zis că nu mă mai împac cu Livian. Nu se folosește de mine. El sună oameni și vorbește despre mine. El a încercat să-l îndepărteze de mine pe băiatul asta cu care vorbesc eu. Cum să faci așa ceva? Ești psihic instabil? O să mă ocup eu de oamenii aștia, ei sunt firimituri pentru mine. O să mă ocup de ei. Chiar dacă au scos clipurile și live-urile, eu le am pe gmail. Mi-au trimis susținătorii mei tot. Nu mi-e mie frică de nimeni. N-au ce să-mi facă. Ce ar putea să-mi facă? Să pună oameni după mine să mă bată? Să mă violeze? În ce secol trăim? Stați liniștiți că mie nu mi-e teamă. Am tăcut 1 an de zile, din respect pentru Livian. Nu mai, ajunge, prea mult respect ajunge”, a spus Bianca de la Puterea Dragostei în video-ul publicat pe pagina ei de YouTube.