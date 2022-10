Bianca Comănici, în stare de șoc după moartea lui Nosfe. Cum a reacționat fosta concurentă de la „Puterea dragostei”

In articol:

Veste morții lui Nosfe a șocat pe toată lumea. Mai multe vedete de la noi s-au arătat profund îndurerate la primirea acestei vești, printre care se numără și Bianca Comănici. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a postat în mediul online un scurt filmuleț prin care și-a exprimat regretul după moartea lui Nosfe.

Lumea muzicală a reacționat, rând pe rând, la aflarea veștii cu totul neașteptate. Nimeni nu a rămas indiferent în fața durerii imense a familiei regretatului artist, mai ales că nu a existat niciun semn care să prevestească tragica întâmplare. Bianca Comănici a reacționat și ea, postând un filmuleț pe TikTok, iar pe fundal având una dintr cele mai cunoscute piese cântate de Nosfe.

Citeste si: Andrei Bănuță, dezvăluiri uluitoare despre drama vieții sale! Nu o să îți vină să crezi prin ce a trecut artistul! "M-am îngrășat când mama era bolnavă"

Bianca Comănici a reacționat după moartea lui Nosfe

La fel ca mulți alții, și Bianca Comănici îi asculta cu drag piesele. Una dintre melodiile care au intrat direct la inimile fanilor săi a fost piesa interpretată alături de Ruby, „Condimente”, cu peste 80 de milioane de vizualizări pe YouTube. Fără să scoată un sunet, Bianca Comănici a postat un video în care rula piesa anterior menționată, însă nu în forma originală, alături de descrierea „Condimente fără Nosfe...”, vizibil atinsă de vestea aflată.

Citeste si: Artistul Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani! Care este cauza morții- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Citeste si: Scandal după lansarea piesei ”Rapido”, semnată de Ruby, Costi & Salam! Fanii revoltați: ”Pentru Rege ați rămas fără versuri?”

Cum au reacționat vedetele de la noi din țară

Adda, Theo Rose, Ruby, Florin Dumitrescu sunt doar câteva dintre vedetele care au scris mesaje emoționante după primirea veștii.

„În situatii de genul acesta mi se termina cuvintele. Multa putere familiei! Condoleante!”, a fost mesajul postat de Florin Dumitrescu.

„Doamne!!! Nu am cuvinte!!! Un om care a pus tot sufletul in muzica lui. Atat de muncitor si determinat. Am lucrat impreuna. Am scos piese impreuna… nu am cuvinte. Nu pot… Doamne 💔💔💔 Drum lin catre stele! 😭”, a fost mesajul postat de Adda.

„Unchiule... nu știu dacă era timpul. A fost o plăcere să te cunosc. Om bun...”, a scris Theo Rose.