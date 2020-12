Bianca Comănici, noi declarații despre proiectul la Kanal D! Fosta concurentă de la Puterea dragostei, în culmea fericirii: „Voi avea două emisiuni”

Bianca Comănici, noi detalii despre proiectul la Kanal D [Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici este noul membru al familiei Kanal D, iar fanii vor avea ocazia să o vadă mult mai des. Câștigătoarea ambelor sezoane de la Puterea dragostei este extrem de încântată de noul capitol din viața ei și despre reacția fanilor odată cu venirea acestui anunț. Fericită de suportul și miile de mesaje pe care le-a primit de la internauți, Bianca Comănici a oferit și mai multe detalii despre viitoarele ei colaborări.

„Dragii mei, am văzut că ați primit cu mare bucurie vestea că am început o colaborare cu Kanal D. Nu vreau sa vă dezvălui foarte multe, pentru că vreau să pregătesc așa cum trebuie apariția mea. Vă spun doar atât: voi avea două emisiuni online. Una are legătura cu zodiile, a doua cu... trendurile. Și încă ceva. Nu voi fi singură. La unul dintre proiecte voi avea alături de mine un coprezentator drăguț și carismatic. Da, da, e bărbat!

Bineînțeles, mă voi alătura ori de câte ori va fi nevoie de mine și emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu”, în calitate de invitat. Vă pup și pe curând”, a declarat Bianca Comănici, pentru WOWBIZ.ro.

Bianca Comănici va prezenta două emisiuni online[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, pregătitiă pentru noul job: „Mi se face piele de găină când mă gândesc”

Câștigătoarea Puterea dragostei a mărturisit că a avut foarte multe emoții când s-a prezentat la interviu, însă l-a trecut cu brio. Fanii au felicitat-o pe Bianca Comănici pentru noul ei proiect alături de echipa Kanal D. (Citeste si: Bianca Comănici, mesaj pentru Livian după ce s-a despărțit de Florentina. „Am fost singura persoană din viața ta care...”)

„Eu stiam de acest proiect de acum o lună, dar nu am putut să spun. Voiam sa stiti ca va urma ceva, v-am rugat la un moment dat sa va rugati pentru mine pentru ca aveam nevoie de succes și l-am avut. Cu siguranță au contat și rugaciunile voastre.

A trebuit să trec de un interviu și nu a fost un interviu foarte ușor, însă vă mulțumesc vouă și lui Dumnezeu și mamei mele. Din păcate, nu pot să spun foarte multe. Aș vrea să vă spun mai mult de atât, sunt foarte entuziasmată...” Citește mai multe AICI.