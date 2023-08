Bianca Comanici, primele declarații despre iubitul ei! Motivul pentru care nu a vrut să-i dezvăluie identitatea pana acum: „Viitorul este incert” EXCLUSIV

In articol:

Bianca Comănici a confirmat, după multă vreme, că este într-o relație cu un tânăr misterios, căruia, cel puțin pentru moment, nu i-a dezvăluit identitatea. În urmă cu doar câteva ore a făcut o declarație șoc, anume aceea că urmează să se mute din țară, totul în numele iubirii.

Aflată în vacanță cu iubitul ei, într-un loc cu mult soare și distracție, Bianca Comănici a postat prima fotografie în care apare alături de tânăr, stând, romantic, în brațele acestuia. Spre dezamăgirea fanilor ei, câștigătoarea emisiunii „Puterea dragostei” a decis să nu le arate internauților cine este cel care o face fericită, așa că i-a acoperit fața cu un emoticon, însă, în urmă cu puțin timp, în exclusivitate pentru WOWbiz, Bianca Comănici a făcut primele declarații despre iubitul misterios. Se pare că cei doi tineri trăiesc o relație la distanță, însă consideră că sunt cu adevărat suflete pereche.

Citește și: „Părăsesc țara pentru iubitul meu” Bianca Comănici a postat prima imagine alături de el și a dat vestea neașteptată pe rețelele de socializare

Bianca Comănici și iubitul ei trăiesc o relație la distanță

Cu toate că se simt foarte bine împreună, Bianca Comănici ne-a mărturisit că relația sa este incertă, având în vedere că trăiesc o relație la distanță.

Ideea mutării din țară este și ea discutabilă, însă cert este că dorința sa cea mai mare este să rămână alături unul de celălalt, între ei existând o compatibilitate foarte mare.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

„Am petrecut 3 nopți în țara lui, nu vreau să zic țara. Am vorbit de a doua zi dimineața că am dormit machiată fiindcă am fost obosită, fiind dorul prea mare. Relația este la distanță, nu știu dacă voi rămâne sau voi pleca din țara 100% pentru că eu consider că mi-am găsit jumătatea. Vreau să îi țin identitatea ascunsă momentan, pentru că și el este puțin timid. Mă face să zâmbesc, suntem foarte compatibili, dar că viitorul este incert, fiind relație la distanța.”, a spus Bianca Comănici, în exclusivitate pentru WOWbiz.

Bianca Comănici și iubitul ei, o relație trăită departe de ochii curioșilor

În numele iubirii, Bianca Comănici este dispusă să facă un gest foarte curajos, acela de a părăsi țara natală și tot ceea ce a construit aici până în acest moment, însă, așa cum ne-a declarat, se află încă în „tratative” din acest punct de vedere.

Citeste si: „Mie îmi este foarte greu. Nu pot să stau în casă, am stări de panică.” Aurel Pădureanu, distrus de dorul soției sale! Artistul împlinește astăzi 73 de ani și suferă enorm după Cornelia Catanga- kfetele.ro

Citeste si: Schimbarea la față 2023: Mesaje creștine pentru această zi sfântă. Ce semnificație are sărbătoarea- stirilekanald.ro

Citeste si: Lucruri neştiute din relaţia dintre Jojo și Paul Ipate. Cum s-au cunoscut cei doi: ”Nu a fost dragoste la prima vedere”- radioimpuls.ro

„Părăsesc țara pentru iubitul meu”, a fost mesajul care a însoțit prima imagine postată în mediul online de Bianca Comănici, alături de iubitul ei.

Citește și: Armin Nicoară este pregătit pentru cel mai important pas din viața lui. Artistul a dat toate detaliile: "Ne dorim să facem și nunta cea mare și botezul în aceeași zi"| EXCLUSIV