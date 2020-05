Bianca și-a cerut scuze în lacrimi pentru comportamentul ei

In articol:

Bianca a avut o discuție aprinsă cu fetele din casa Puterea dragostei . Bruneta ar fi avut un comportament neadecvat față de una dintre membrele staff-ului. Ele au acuzat-o că nu are cei șapte ani de acasă pentru că a țipat la angajată.

Coplețită de atâtea critici, Bianca a izbucnit în lacrimi și s-a dus să-ți ceară scuze de la persoana pe care a rănit-o. Ea a promis că nu se va mai comporta așa cu persoana care îi este „ca o mamă” în această emisiune.

„Mă simt eu prost pentru că mi-am vărsat nervii pe cine nu trebuie. Am încercat, dar n-am putut să mă controlez (...) N-am vrut să exagerez, dar n-am putut să mă controlez. Tot ce am adunat în ultimele zile am vărsat pe tine. Tu ai fost ca o mamă pentru mine și eu n-am putut să mă controlez. Mă ierți? Promit că nu mai fac”, și-a cerut scuze Bianca, în lacrimi.

„Se mai întâmplă în viață. Mulțumesc că ai fost drăguță. Hai, du-te, nu strica machiajul”, a fost răspunsul doamnei.

Bianca, criticată dur pentru comportamentul ei! „Să te comporți în halul ăla, eu nu am mai auzit pe nimeni!”

Andreea Pirui a pus-o la punct pe Bianca de la Puterea Dragostei pentru comportamentul ei.

Andreea Pirui: Toți ați înjurat staff-ul! Dar să îi spui unei persoane de 50 de ani și să te comporți în halul ăla, eu nu am mai auzit pe nimeni!

Bianca: Când mă enervez foarte tare, da, recunosc că reacționez urât.

Și Ligi a intrat în conflict cu Bianca de la Puterea Dragostei. Și ea a fost șocantă de comportamentul brunetei din ultima perioadă.

Ligi: Nu pot să port un dialog cu tine, serios.

Bianca: Păi nu poți, nu ai cum. Nu erai fix în momentul ăla când am vorbit calm. M-ați auzit poate când am zbierat.

Ligi: Ce crezi? Fix în momentul ăla am descchis ușa și am rămas blocată, mută de reacția ta.

Bianca: Sunt foarte nervoasă. Și ceea ce se întâmplă cu Livian e oribil pentru mine, e îngrozitor să văd!

Ligi: Când vrei să-ți deschizi gura să jignești sau să rănești, să-ți amintești ce a făcut omul ăla pentru tine. (