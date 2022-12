„Nu ar fi bărbat, dacă nu ar plăti el” Bianca Drăgușanu, o femeie independentă, dar care nu acceptă lângă ea decât masculi potenți financiar. Ce a spus despre iubitul ei?

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre divele care recunoaște că trăiește pe picior mare, motiv pentru care nu-și dorește lângă ea decât un bărbat care să se ridice la același nivel.

Vedeta este într-o relație în prezent, se declară fericită, iubită și împlinită și spune că nimic nu îi lipsește, căci partenerul ei a trecut toate testele, tocmai de aceea a și rămas lângă el.

Citește și: ”O investiție bună, o să-i rămână ei” Fiica Biancăi Drăgușanu îi calcă deja pe urme divei. Ce a ajuns să facă Sofia cu cele mai de preț obiecte ale mamei sale

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Bianca Drăgușanu știe ce vrea de la un bărbat

În cadrul unui interviu, fosta prezentatoarea a mărturisit care este unul dintre cei mai importanți factori de care ține cont într-o relație.

Deși își permite să-și satisfacă singură orice moft, Bianca Drăgușanu recunoaște că atunci când este într-o relație, bărbatul trebuie să fie cel cu dare de mână.

Un exemplu în acest caz fiind chiar partenerul său actual, despre care blondina are numai cuvinte de laudă, căci nu se uită la bani pentru a o face fericită.

Atunci când alege să iasă în oraș ori să plece într-o vacanță cu partenerul ei, Bianca Drăgușanu recunoaște că nu plătește nimic, pentru că așa i se pare normal. În schimb, când face totul de una singură, atunci își cheltuie propriile economii.

Citește și: O fană a reușit să o enerveze maxim pe Bianca Drăgușanu! Femeia a contactat-o pentru a-i împrumuta o sumă enormă. Motivul uluitor pentru care admiratoarea i-a cerut bani

Însă, în general, când vine vorba de întâlniri ori relații, conform spuselor sale, un bărbat nu este bărbat dacă nu-și pune banii la bătaie pentru ea, tocmai de aceea, diva subliniază că, în caz contrat, nici nu ar putea avea o legătură cu respectivul.

''Eu am foarte multe vacanțe de-a lungul timpului pe care mi le-am plătit în singură atunci când am mers singură sau cu o prietenă. Atunci când se merge cu iubitul, soțul, sau cu un bărbat, din punctul meu de vedere, n-ar fi bărbat dacă n-ar plăti el. Ar fi un amețit, ca să zic așa. Eu aș desconsidera un bărbat dacă m-ar invita la o masă să plătim jumătate sau să plătesc eu, e același lucru și cu vacanța, exclus așa ceva. N-am fost (n.r. într-o situație) și nici nu-mi doresc să fiu, și nu cred că o să fiu vreodată, pentru că nu am cum. Dacă se întâmplă asta, nu mai există, punct și la revedere'', a declarat Bianca Drăgușanu, la un post de televiziune.