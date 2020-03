Bianca Drăgușanu și Andreea Tonciu se pare că sunt prietene, iar recent cele două au ieșit la o cafea împreună. După întâlnirea lor, Bianca Drăgușanu a făcut un story pe care l-a postat pe Instagram. Fosta vedetă tv le-ar fi făcut ”sorcove” pe colegele brunetei. Dezvăluirea a fst făcută de Raluca Tănase în culisele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

”O prietenă de-a ei (n.red Andreea Tonciu) ar fi spus că ce caută ea cu sorcovele alea”, a spus Raluca Tănase. Întrebată de colege despre cine este vorba, Raluca a mărturisit că este vorba despre Bianca Drăgușanu.

“Bianca Drăgușanu? A făcut ea mesajul ăsta? Poftim?”, a întrebat una dintre concurente.

Apoi, mai multe concurente au spus că au aflat de postarea Biancăi Drăgușanu și că aceasta ar fi spus că Andreea Tonciu este singura celebritate de la ”Bravo, ai stil”.

“Am văzut pe Story, da…. Că «Andreea este singura celebritate și noi suntem…niște sorcove»”, a spus Deea.

Bianca Drăgușanu spune că Andreea Tonciu e singura celebritate de la Bravo ai stil

Discuția despre Bianca Drăgușanu a continuat și în platoul ”Bravo, ai stil! Celebrities”, iar când Ilinca Vandici a întrebat-o pe Tonciu despre declarația prietenei sale, aceasta a început să râdă.

”Este strict părerea Biancăi. Râd ...că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a declarat Andreea Tonciu la ”Bravo, ai stil Celebrities”