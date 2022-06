Bianca Drăgușanu, detalii neașteptate despre Cătălin Botezatu! Ce a putut spune blondina despre fostul ei partener: „Nu s-a mai putut”

In articol:

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au format un cuplu, în urmă cu mai mulți ani, iar relația celor doi nu a fost ocolită de gurile rele, care au spus vrute și nevrute despre blondină și designer, însă au existat și multe persoane care i-au îndrăgit foarte tare pe cei doi amorezi, atrăgând mulți fani de partea lor.

Recent, în cadrul unui interviu, Bianca Drăgușanu a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut o serie de declarații despre fostul ei iubit, Cătălin Botezatu.

Bianca Drăgușanu, despre Cătălin Botezatu: „M-a ajutat mereu”

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au avut o relație în urmă cu mai bine de un deceniu, iar la ani buni de la despărțire, blondina are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei partener de viață.

Citeste si: ”Îmi cere corpul” Bianca Drăgușanu a spus ce face de cinci ani, în fiecare zi! Blondina nu poate renunța la asta

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Diva a declarat despre designer că este un prieten foarte bun, dar și un bărbat inteligent. Pe lângă aceste două calități, Cătălin Botezatu este o persoană care cade mereu în picioare, spune blondina. De asemenea, Bianca Drăgușanu a mai povestit că a avut foarte multe lucruri de învățat de la designer, iar Cătălin Botezatu este o persoană pe care te poți baza totdeauna.

„Un prieten foarte bun, un bărbat foarte bine îmbrăcat, foarte inteligent, m-a ajutat mereu. Cătălin cade mereu în picioare, este o adevărată enciclopedie, mereu am avut ce învața de la el. Este un super prieten pe care te poți baza. Am o prietenă, mama ei a murit de cancer, iar soțul ei a fost model pentru Cătălin. El a ajutat-o necondiționat, dar nu s-a mai putut face nimic. Cătălin te ajută fără să vrea nimic în schimb și nu zice nimic la ziar. Dacă ai nevoie de ajutor el nu spune niciodată nu.” a declarat Bianca Drăgușanu pentru Fanatik.

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu

Blondina și iubitul ei împlinesc curând doi ani de relație

Bianca Drăgușanu și iubitul afacerist vor împlini curând doi ani de relație, iar blondina și partenerul său au avut o poveste de dragoste plină de peripeții, cu suișuri și coborâșuri, însă sentimentele puternice dintre cei doi i-au făcut mereu să se întoarcă unul la celălalt, indiferent de situație, spune vedeta.

"Cred doar în Dumnezeu", Bianca Drăgușanu, mesaj pentru Carmen Harra, după ce i-a prezis că nu va rămâne împreună cu iubitul ei| EXCLUSIV

"I-am făcut(...) o promisiune, că nu voi mai vorbi despre relația noastră. El este un om deja destul de terfelit de presă pe anumite subiecte, eu am făcut o promisiune că n-o să mai vorbesc. Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele, am trecut prin diverse situații împreună, dar am rămas cu el. Dacă au trecut 2 ani înseamnă că există sentimente puternice. Acum nu știu…și dacă spun la altar sau pentru totdeauna, nu știi ce se poate întâmpla. De aia vreau să mă țin de promisiune și să merg pe principiul că un om valorează cât cuvântul lui.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru sursa amintită.