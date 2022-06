Bianca Drăgușanu rupe tăcerea despre relația cu iubitul afacerist! După zeci de împăcări, au făcut și anunțul mult așteptat: "La altar, pentru totdeauna"

In articol:

Viață amoroasă a Biancăi Drăgușanu a fost destul de mediatizată în ultima perioadă. Vedeta și iubitul ei au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, dar se pare că dragostea a fost mai puternică decât orice.

Frumoasa blondină a declarat recent, în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro , că i-a făcut o promisiune partenerului ei, pe care și-a propus să o respecte de acum încolo.

Bianca Drăgușanu: "Este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele"

Chiar dacă au trecut prin multe împreună, Bianca Drăgușanu și iubitul ei nu s-au lăsat doborâți de probleme. Cei doi vor împlini în curând doi ani de relație, iar vedeta se declară mai îndrăgostită ca oricând: "I-am făcut(...) o promisiune, că nu voi mai vorbi despre relația noastră. El este un om deja destul de terfelit de presă pe anumite subiecte, eu am făcut o promisiune că n-o să mai vorbesc. Ne apropiem de 2 ani de relație, el este bărbatul pe care îl iubesc, cu bune cu rele, am trecut prin diverse situații împreună, dar am rămas cu el.

Dacă au trecut 2 ani înseamnă că există sentimente puternice. Acum nu știu…și dacă spun la altar sau pentru totdeauna, nu știi ce se poate întâmpla. De aia vreau să mă țin de promisiune și să merg pe principiul că un om valorează cât cuvântul lui.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru sursa amintită.

Este sau nu Bianca Drăgușanu însărcinată?

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre așa-zisa sarcină, intens dezbătută în presă, în ultima vreme. Blondina a declarat că informațiile apărute în spațiul public nu sunt adevărate și că ea nu a făcut nicio afirmație în acest sens. Mai mult, vedeta spune că va în calcul posibilitatea de a aduce pe lume încă un copil doar atunci când își va întemeia din nou o familie: "Nu știu de unde le-a venit că eu nu am spus niciodată asta. Și dacă eram nu spuneam până nu mi se vedea burta.

Unele au zis și la 8 luni. Dacă mai fac un copil îl vreau la pachet cu familie, vreau să aibă un tată asumat, familie adică, să nu-l cresc și pe al doilea cu mama. Eu nu fac un copil doar ca să fac un copil sau că-mi promite un bărbat o viață mai bună. Îmi ofer singură o viață mai bună.", a mai spus Bianca Drăgușanu.