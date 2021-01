Bianca Drăgușanu face primele mărturisiri după vizita la secția de poliție! „Am fost amenințată eu și fetița mea”

In articol:

Bianca Drăgușanu a tras o sperietură soră cu moartea, ieri seară, după ce un bărbat necunoscut a sunat-o pe blondină de mai multe ori și a amenințat-o atât pe ea, cât și pe fiica ei.

Astfel, vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a mers imediat la secția de poliție pentru a reclama incidentul.

Acest episod neplăcut vine după ce frumoasa blondină a mărturisit că este în culmea fericirii și că are planuri mari pentru viitorul ei . Ea și noul ei partener de viață se gândesc chiar să se căsătorească și să-și întemeieze o familie. Însă, chiar dacă părea că nimic nu o mai poate doborâ, Bianca a primit o nouă lovitură.

Fosta iubită a lui Alex Bodi a fost amenințată în timp ce se petrecea timp alături de sora ei, dar și de prietena sa, Iulia Sălăgean, mama fiicei fostului ei soț.

Bianca Drăgușanu și fiica ei, amenințate de un necunoscut. Blondina a mers la poliție!

Trei apeluri de amenințare a primit blondina, apeluri pe care prietena ei, Iulia, le-a înregistrat pentru a avea probe.

Imediat vedeta a sunat la 112, iar oamenii legii au intervenit.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

„Am fost amenințată eu și fetița mea. Mai multe detalii vă poate da domnul avocat și prietena mea care a fost martor și sora mea. A trebuit să ne prezentăm la poliție. În ultimele 48 de ore, am fost sunată de trei ori. Este vorba despre copilul meu. Înțeleg orice, dar până la copilul meu. Avem și înregistrarea. Prietena mea a avut instinctul de apărare și am înregistrat în momentul în care persoana respectivă spune: ”Intru peste tine în casă și peste fiica ta. Sunt în fața blocului!”. În acel moment am sunat la Poliție și au venit 3 echipaje de polițiști, acum o oră. Să-mi spună cineva toate astea, l-am înregistrat”,a declaratBianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

Bianca Drăgușanu speră ca poliția să-l prindă pe bărbatul necunoscut

Deși primele apeluri nu le-a prea luat în serios, aceasta mărturisește că s-a speriat teribil la al treilea telefon. Bărbatul a amenințat-o că este în fața blocului divei și intenționează să intre peste ea și peste fiica ei.

Citeste si:Bianca Drăgușanu, de urgență la poliție! Ce a pățit vedeta

„Primul apel a fost aseară la ora 21, în care am fost înjurată și amenințată. Al doilea apel a fost în această seară, cu același conținut. Cel de-al treilea apel m-a speriat cel mai tare, mi-a spus că e în fața blocului meu și că intră peste mine și peste fiica mea în casă. Sunt o femeie singură, cine vrea să îți facă rău, îți poate face. Sunt un om pacifist, nu am nimic de împărțit cu nimeni, nu deranjez pe nimeni cu nimic. Nu mi se mai pare glumă”,a mai declarat vedeta pentru același post de televiziune.