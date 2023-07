Bianca Drăgușanu, imagini incendiare! Diva, extrem de sexy la plajă, a ridicat temperatura pe litoral. Paparazzi au surprins „codul roșu” de senzualitate | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este iubită și apreciată de mulți români, mai ales de când a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, reușind încă de atunci să intre cu ușurință în sufletele celor de acasă.

De-a lungul timpului de când este cunoscută de publicul larg, vedeta a fost apreciată pentru numeroasele sale calități, printre care sinceritate și carismă, însă un lucru pentru care, cu siguranță, fanele o apreciază și mai tare este chiar silueta divei, ca trasă prin inel.

Recent, diva showbiz-ului românesc a fost prezentă la plajă și, fără doar și poate, blondina a reușit să încingă privirile tuturor celor prezenți. Mai mult, pe imaginile surprinse de paparazzii WOWbiz se poate observa cu exactitate că Bianca are motive să fie mândră, având un trup de invidiat.

Bianca Drăgușanu a fost surprinsă la plajă

Bianca Drăgușanu a mers la plajă însoțită de o prietenă, iar cele două au stat de vorbă minute în șir. În timp ce diva vorbea și gesticula, întinsă pe șezlong, amica sa o asculta cu mare atenție.

De asemenea, vedeta a purtat un costum de baie, din 2 piese, care îi punea foarte bine formele în evidență și, totodată, accesoriul de bază a fost reprezentat chiar de ochelarii de soare.

În același timp, precizăm că, deși a petrecut o zi la plajă, diva showbiz-ului românesc nu a uitat de machiaj, așa cum și-a obișnuit fanii, să strălucească mereu. La un moment dat, vedeta s-a ridicat, și-a desprins părul, și-a luat portofelul din geantă, apoi s-a întins din nou pe șezlong, continuând discuția cu prietena sa.

Cum reușește blondina să se mențină în formă

În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, Bianca Drăgușanu a dezvăluit care este, de fapt, secretul din spatele unei siluete demne de invidiat.

Blondina a explicat concret că pentru a te menține în formă ai nevoie de 3 lucruri extrem de importante: perseverență, ambiție și disciplină, iar acești factori pot garanta succesul unei vieți sănătoase, dar și a unui trup ca tras prin inel.

„Perseverență, ambiție și disciplină. Dacă găsești un echilibru în toate aceste lucruri, nu ai voie să trăiești toată viața ta într-o dietă. Am încercat și eu treaba asta când aveam 20, 30 de ani și nu pot să zic neapărat că dietele nu funcționează. Dar cred că cel mai important este să îți creezi un stil de viață echilibrat. De exemplu, acum două zile am fost în hypermarket și la raionul de mâncare am văzut jumări și mi-am luat o caserolă de aia de 500g, adică aproape jumătate de kilogram. Până să ajung la casă să o plătesc, am mâncat jumătate din ea. Eu mâncam în magazin de poftă pentru că erau jumări de alea de mangalița. Am început să mănânc din ea, până am ajuns la casă să o plătesc, era caserola goală. Mi-am dat seama mamă, omg!”, a spus Bianca Drăgușanu, pentru Ciao.ro .