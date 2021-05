Bianca Drăgușanu, noapte de neuitat în Cluj! Cu cine a petrecut în camera de hotel

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și contorversate vedete din showbiz-ul românesc. Blondina se bucură la maximum de această perioadă din viața ei. Vedeta a fost recent într-o vacanță în Dubai, iar la întoarcerea din țară a făcut o oprire în Cluj. Diva s-a cazat la un hotel de lux din oraș și a petrecut o noapte de neuitat și plină de râsete.

Vedeta nu s-a aflat singură, ci a fost acompaniată de prietena ei bună, Mitza.

Cele două au râs pe tot parcursul serii, iar videoclipurile postate pe rețelele de socializare confirmă acest lucru. Bianca Drăușanu a postat mai multe fotografii și videoclipuri din camera de hotel, în timp ce se distrează cu prietena ei. La un moment dat, prietena Bianca Drăgușanu i-a probat peruca vedetei și au filmat mai multe Tik Tok-uri.

Prietena Biancăi Drăușanu, filmată în camera de hotel [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Bianca Drăușanu, o nouă intervenție la nivelul feței

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu a rămas în Cluj are legătură cu o nouă intervenție pe care urmează să și-o facă.

Vedeta a decis să își schimbe forma buzelor, cât și să continue intervenția la linia maxilarului. diva a mărturisit că și-a „bătut joc” în ultimii ani de buzele ei prin intervențiile pe care le-a făcut.

Citeste si: Bianca Drăgușanu și-a șocat fanii cu ultima apariție! Vedeta s-a afișat pe internet cu un cheag de sânge la ochi: „Am fost atacată de...”

„Am ajuns din nou la Cluj, pentru că așa cum vă spuneam la începutul săptămânii mi-am făcut programare ca să ajung la doamna doctor. Râdem, glumim, dar eu chiar am multe chestii de corectat, atât la forma feței, cât și la buzele astea de care efectiv mi-am bătut joc în ultimii ani din viața mea. Am constatat că trebuie să le topim și să le reinjectăm din nou când vor fi vindecate, ca să arate cum trebuie. Până ajungem la partea cu buzele, astea vrem să continuăm cu jawline-ul pentru că data trecută am făcut parțial”, a spus Bianca Drăgușanu, la InstaStory.