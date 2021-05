Bianca Drăgușanu și-a șocat fanii cu ultima apariție! Vedeta s-a afișat pe internet cu un cheag de sânge la ochi: „Am fost atacată de...”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și urmărite vedete din showbiz-ul autohton. Viața ei este demnă de scenariul unui film.

A iubit, iar pentru asta a încasat corecții dure, până la momentul în care a pus piciorul în prag și a spus „stop”. Acum, blondina apare cu un ochi plin de sânge pe rețelele de socializare, iar internauții au crezut instant că aceasta ar fi fost din nou bătută. Iată ce explicații dă Bianca Drăgușanu!

Bianca Drăgușanu, cu un cheag de sânge la ochi. Ce a pățit, de fapt, blondina: „Așa stă situația”

Blondina este genul de vedetă care ține legătura cu fanii prin intermediul rețelelelor de socializare. Acolo, aceasta își ține comunitatea la curent cu tot ceea ce face atât pe plan profesional, dar și personal. În urmă cu doar câteva ore, Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit fanilor că este la filmări pentru un nou proiect, însă le-a mai arătat încă ceva, un amănunt absolut șocant.

Blondina le-a arătat internauților, în timp ce se filma foarte aproape, că are un cheag de sânge la ochi, iar explicația ei a fost la început una sarcastică, după care le-a dezvăluit și adevăratul motiv pentru care a pățit

acest lucru.

„Aici în ochi am fost atacată de un dragon. Glumesc…Am voie la ora asta să glumesc. Ori de la oboseală, ori de la tensiune, așa stă situația” , a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a apărut cu ochii vineți pe rețelele de socializare

În urmă cu câteva luni, o poză cu blondina în care avea fața tumefiată a circulat pe internet. Aceasta a reacționat imediat și a spus ce s-a întâmplat.

„Eu știu cine ar fi putut să dea poza, e făcută într-un videocall, am vorbit cu puține persoane atunci. Eu am arătat și mai rău de atât, pentru că am fost proastă și am tăcut.

Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi.

O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze. Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva luni.