Acuzații grave la adresa Dariei Radionova, după despărțirea de fostul iubit: „Cred că Bianca o învață cum să reacționeze”

Daria Radionova și fostul iubit sunt în conlfict după despărțirea lor. Cei doi au fost împreună mai mlte lui de zile, însă povestea lor de dragoste s-a terminat. Rusoaica i-a fost alături afaceristului în cele mai dificile momente și aveau planuri mari pentru viitor.

Iulia, fosta soție a afaceristului, a făcut dezvăluiri șocante despre rusoaică, cât și despre Bianca Drăgușanu.

După ce a văzut cum a reacționat în mediul online și atacurile pe care le-a lansat în mediul online, Iulia Sălăgean susține că rusoaica ar fi învățată de Bianca Drăgușanu cum să reacționeze.

„Cred că a fost influențată (n.r.- Daria). Ea nici nu a apucat să vadă dacă se întâmplă ceva. Cred că cineva i-a spus deja „vezi că dacă-ți dă mesajul ăla sau dacă te blochează, înseamnă asta”. Mă gândesc că cineva i-a spus... Mă gândesc că vorbesc ele două, așa mi se pare mie. Cred că Bianca o învață cum să reacționeze. Până acum Daria nu prea voia să posteze, acum dintr-odată se ceartă cu „dă-mi niște dovezi”, care ea niciodată nu reacționa astfel. Cred că e împinsă să facă rău sau e influențată să-i dea o lecție: „fă așa, că așa-l doare cel mai tare”. Nu știu ce ar avea Bianca de câștigat din asta. Să spună „haha, am avut eu dreptate, karma”, a transmis fosta soție a afaceristului.

Daria Radionova, ceartă cu fostul iubit în direct [Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova și fostul ei iubit, ceartă în direct! „Am fugit de el, m-a agresat”

Daria Radionova și fostul ei iubit s-au certat în cadrul unei emisiuni tellevizate, în direct. Rusoaica a mărturisit că a fost agresată de afacerist și din acest motiv a vrut să plece cât mai departe de el.

Citeste si: Daria Radionova, un nou atac la adresa fostului iubit! Ce i-a reproșat după cearta în direct: „Cealaltă persoană minte...”

„Am fugit de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. A început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?”, a declarat Daria Radionova, în direct la un post de televiziune.