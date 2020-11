Bianca Drăgușanu nu o iartă pe Daria Radionova! A făcut-o praf pe moldoveancă

Bianca Dragusanu nu o iarta pe Daria Radionova

Iar acum, cu fostul ei iubit închis, acuzat de mai multe infracțiuni care l-au dus pentru 30 de zile în arest preventiv, Bianca Drăgușanu nu scapă niciun moment pentru a o înțepa de Daria Radionova.

Iar mesajele pe care i le aruncă acesteia, aflată în casă în momentul în care fostul său partener de viață era săltat de mascați și de procurorii DIICOT sunt cât se poate de puțin amabile. Ba chiar, am putea spune, sunt ne natură să o facă pe Daria Radionova să se teamă pentru viitorul ei, cu atât mai mult cu cât Bianca Drăgușanu a lăsat de înțeles că știe mult mai multe lucruri decât ar vrea cineva să se afle.

Daria Radionova s-a cuplat cu fostul Biancai Dragusanu

„O să vin cu dovezi și o să distrug codița multor ciupercuțe apărute după ploaie”, a spus Bianca Drăgușanu pe contul său. Și, până să vină cu dezvăluirile pe care le-a promis, Binaca a simțit nevoia să o înțepe puțin pe Daria, mesajul adresat fiind unul cu o țintă clară, cu atât mai mult cu cât, acum, și fostul ei partener de viață are probleme serioase, iar moldoveanca s-a trezit într-o situație fără ieșire. ”Actuala fostului meu mi-a trimis cerere de prietenie. Ce-ai, dragă? A ajuns ”coletul” la tine și nu ai instrucțiuni”, a notat Bianca Drăgușanu după ce, cu puțin timp înainte, a postat o imagine cu un cerc și mesajul ”Karma nu iartă”.

Bianca Drăgușanu, șocată când fostul ei s-a afișat cu Daria

”Bianca Drăgușanu a fost șocată de felul în care s-au desfășurat lucrurile după despărțirea de bărbatul ei. Adică, știa că lucrurile nu sunt ok, că nu se mai înțelegeau, ea simțea că ar putea fi altcineva în viața lui, dar a fost mirată de felul în care fostul ei iubit și-a asumat, fără nicio inhibiție, noua parteneră. Și e deranjată că a fost înlocuită de o femeie despre care, o bună bucată de vreme, deși presa a tot scris, i s-a spus că e doar o amică și i s-a negat vreo relație la fiecare discuție avută pe această temă. E adevărat, Bianca bănuiește că este și un gest de răzbunare al fostului, mai ales că a acceptat să apară, în public, lâmgă Daria, nu a mai fost discret”, ne-a spus o sursă WOWbiz.ro.

Bianca Dragusanu si-a scos ”gherutele” si o ataca pe Daria Radionova

Bianca Drăgușanu, despărțire cu scandal

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis, ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia. (...) În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”, a spus Bianca Drăgușanu despre ultima perioadă a relației cu fostul ei partener de viață.