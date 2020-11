Daria Radionova a demonstrat întregii lumi că Alex Bodi a înșelat-o pe Bianca Drăgușanu! Cum l-a dat de gol pe iubitul ei

Cum s-a dat de gol daria Radionova pe rețelele de socializare [Sursa foto: Instagram]

Relația dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu a fost una extrem de contorversată, plină de certuri și împăcări. Bianca Drăgușanu și-a acuzat de multe ori fostul soț de infidelitate, iar de fiecare dată venea vorba despre Daria Radionova. Deși susține că nu a „furat” iubitul nimănui și că Alex Bodi era un bărbat singur, se pare că rusoaica s-a aruncat singură în gura leului.

Daria Radionova a postat o fotografie dintr-o locație familiară. Locul în care rusoaica s-a pozat este chiar locul de vacanță în care Alex Bodi și-a dus fosta soție, pe Bianca Drăgușanu. Nu este o surpriză dacă fotografia Dariei Radionova este făcută chiar de Alex Bodi. Vila de lux se află pe Coasta de Azur, în Franța, iar piscina interioară din ambele fotografii ale divelor confirmă că se aflau în același loc, cu acelasi bărbat, dar în momente diferite.

Locul în care Alex Bodi a dus-o pe Bianca Drăgușanu, dar și pe Daria Radionova[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova susținea că Alex Bodi era un bărbat necăsătorit

Înainte ca afaceristul să fie săltat de mascații DIICOT, el s-a afișat oficial cu Daria Radionova. Ei au petrecut câteva zile romantice înainte ca totul să se transforme într-un coșmar pentru relația dintre cei doi. Rusoaica a decis să răspundă criticilor la adresa ei și faptul că a fost amanta lui Alex Bodi, lucru pe care amândoi l-au negat.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a declarat Daria Radionova.

