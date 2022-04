Bianca Drăgușanu, prima apariție după scandalul cu bătaia! Ce a făcut în platoul Teo Show i-a lăsat mască pe mulți: „Mă apăr dacă sunt atacată”

In articol:

Bianca Drăgușanu a decis să spună întregul adevăr despre scandalul de la petrecerea burlacilor, organizată în cinstea lui Florin Salam. Invitată în cadrul emisiunii "Teo Show", vedeta a povestit ce s-a întâmplat la eveniment și care dintre informațiile apărute în presă sunt adevărate.

Bianca Drăgușanu: "Nu susțin violența"

Bianca Drăgușanu și-a exprimat indignarea pentru unele informații apărute în presă, legate de incidentul de la petrecerea organizată în cinstea lui Florin Salam. Vedeta a declarat că lucrurile nu au fost exact așa cum s-a vehiculat și a precizat că nu este o persoană care susține violența. Blondina a infirmat faptul că ar fi spart vreo ușă sau ar fi fost agresivă cu invitații: "Sunt mascați care sparg uși și vin în grup. Sora mea, în adâncuri sunt o doamnă. Nu e nici așa cum se spune, exagerează. Mă deranjează cum un personaj cu calități îndoielnice ca și femeie apare și face pe victima, spune lucruri care nu mai pot fi probate. Eu muncesc de o viață pentru numele meu.

Am un copil, am o afacere, mi se pare exagerat. Numai în filme vezi așa ceva. În adânc chiar sunt o doamnă și nu susțin violența. Dacă mă deranjează cineva mă impun și impun respect. Oricine poate înțelege ce vrea din asta. Eu nu m-am dus într-un loc, eu m-am dus la mine acasă. Nu am spart o ușă sau să sparg cu bătaia 8 persoane. Eu nu sunt Spartacus și nici Batman. Lucrurile sunt diferite.

Era o petrecere despre care nu vreau să vorbesc, nu am multe de spus. Niște personaje cu caracter îndoilenic, activități dubioase(...) Ce să zic? Am zis "Bună seara" și cam atât. Au plecat. S-au scris și lucruri adevărate și mai puțin adevărate. M-am obișnuit. Eu nu spun, doamne fereste, că presa minte. Toată viața mea s-au scris lucruri și adevărate și mai puțin adevărate. Nu că m-am săturat, m-am obișnuit. Presa nu minte, dar condimentează, ca să fie mai spumos. Ar fi penibil din partea mea să vin aici să mă laud că am fost peste unii în casă. Presa nu minte, dar eu nu sunt un om agresiv. Eu sunt împotriva a așa ceva, totodată pot să mă apăr dacă sunt atacată.", a mărturisit vedeta, în platoul "Teo Show".

Bianca Drăgușanu a încercat chiar și să facă haz de necaz de ipostaza în care a fost pusă prin prisma informațiilor apărute în mediul online, așa că a decis să facă și o "reconstituire":

"Bianca Drăgușanu: I-am bătut 15 minute pe fiecare. Le-am zis: "Buna seara, vă deranjez mâinile, palmele, ca la școală!"

Mihai Mitoșeru: Au, au, ce mă bate Bianca! Așa îmi place!", a fost dialogul sarcastic dintre blondină și prezentatorul TV.

S-a despărțit Bianca Drăgușanu de iubit după incidentul de la petrecere?

Întrebată ce s-a întâmplat cu relația ei după incidentul de la petrecere, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că nu a fost foarte afectată. Cât despre o posibilă despărțire, blondina nu a pomenit nimic în legătură cu acest subiect, însă a mărturisit că iubitul ei, celebrul afacerist din Bolintin, a încercat să îi ofere mai multe explicații, după seara cu pricina: "S-a simțit nevoia să mi se dea explicații. Mi se dau explicații și astăzi, dar nu știu, nu prea mă interesează. Nu m-a rănit povestea asta. Pe mine nu pot să mă rănească multe lucruri.

Mă rănește minciuna, poate o atitudine, dar viața merge înainte, există chestii mai grave. Eu sunt pe dealul ăla care urc, pentru mine nu s-a întâmplat nimic. Dacă vrei să mă întrebi care e stadiul relației mele, nu știu să îți răspund acum.", a adăugat Bianca Drăgușanu, la "Teo Show".