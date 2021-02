Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce a făcut publice imaginile cu ea bătută: „Am o deschis o cutie a Pandorei. Exact așa cum era de așteptat, a venit și răspunsul”

In articol:

În seara zilei de joi, Bianca Drăgușanu a făcut publice mai multe imagini cu ea snopită în bătaie și a vorbit despre traumele trăite. Vedeta de televiziune a declara că regretă că a lăsat lucrurile să ajungă până în punctul în care să fie lovită și că niciodată nu se va mai afla într-o situație de acest gen.

Fotografiile făcute publice de Bianca Drăgușanu au strânit o serie de reacții. Valul de susținere și de mesaje frumoase primite de la susținători și de femei care au trecut prin situații asemănătoare au încurajat-o pe vedetă să vorbească în continuare și să fie deschisă în privința trecutului și a ceea ce se petrece în viața ei.

Bianca Drăgușanu, noi declarații după ce a publicat imaginile cu ea bătută

„Aseară am avut ceva remușcări în urma postărilor pentru că nu îmi doream deloc să mă revăd în ipostaza aceea. Faza e ca am primit foarte multe mesaje pozitive de la oameni care mă iubesc și m-au felicitat că am avut curajul să îmi asum această parte a vieții mele, care nu a fost una deloc plăcută.

Între timp s-au schimbat niște lucruri. Eu știam că din momentul în care voi posta aceste lucruri e ca și cum am deschis o cutie a Pandorei și în urma postărilor mele voi primi și răspunsul. Așadar, exact așa cum era de așteptat, am primit și confirmarea faptului că am deschis cutia Pandorei și că va începe un soi de telenovelă în care va trebui să demonstrăm lucruri. Adevărul iese întotdeauna la iveală”, a spus Bianca Drăgușanu în dimineața zilei de vineri, pe pagina ei de Instagram.

Bianca Drăgușanu, snopită în bătaie [Sursa foto: Instagram]

„Eu știu cine ar fi putut să dea poza, e făcută într-un videocall, am vorbit cu puține persoane atunci. Eu am arătat și mai rău de atât, pentru că am fost proastă și am tăcut. Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi. O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei, în seara zilei de joi, înainte de a publica imaginile cu ea bătută.