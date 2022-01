Bianca Drăgușanu, scandal monstru în vacanță! S-a luat la ceartă cu angajații, după ce a văzut condițiile din camera de hotel: „Am făcut circ! Nu se poate!”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu este o împătimită a vacanțelor exclusiviste, fapt recunoscut chiar de divă în nenumărate interviuri. Ei bine, cu toate acestea, dese ori i s-a întâmplat blondinei să întâmpine situații neplăcute, ceea ce a pățit și recent, în vacanța din Roma, acolo unde a mers însoțită de o

Bianca Drăgușanu: ”Le-am zis să îmi schimbe camera, că nu se poate!”

prietenă de-a sa.

Prezentă în platoul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a povestit pe îndelete peripețiile prin care a trecut la Roma, acolo unde a mers pentru un moment de relaxare, alături de o prietenă de-a sa. Vedeta a avut parte de o situație neplăcută atunci când, din nefericire, camera pe care o rezervase, de fapt, nu arată deloc așa cum o văzuse în poze, pe internet, atunci când a ales-o.

Ei bine, din cauza faptului că a fost extrem de nemulțumită de acest lucru, diva a făcut un scandal monstru și i-a tras la răspundere pe angajați, solicitându-le de altfel să fie mutată în altă cameră de hotel. De asemenea, Bianca Drăgușanu a precizat că ei îi place să se cazeze doar în locurile bune și frumoase.

„Pe la Roma am pățit( n. red. nemulțumită de cazare), pentru că merg și acolo destul de des. Am fost cu o prietenă. Cum arăta în realitate... Nu avea nicio legătruă cu patul, cu cearșaful. Când am ajuns acolo am făcut un circ, dar circ! Vorbeam în spaniolă. Le-am zis să îmi schimbe camera, că nu se poate! Pe internet arată într-un fel, în realitate într-un fel. Eu cunosc toate nivelurile de cazare. Îmi place să stau unde e bun și frumos, dar este în funcție cu cine mergi.”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D.

Bianca Drăgușanu a fost jefuită într-o altă vacanță

Nu este pentru prima dată când Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu o situație extrem de neplăcută, asta pentru că în urmă cu ceva timp, blondina a trecut printr-un incident destul de grav într-o altă vacanță, în Monaco. La momentul respectiv, diva a plecat însoțită de mai mulți prieteni, iar aceasta a povestit cu lux de amănunte că în vacanța din destinația pe care o alesese a fost jefuită și i s-au furat cele mai de preț lucruri.

Așadar, vedeta a povestit că tâlharii au urmărit-o mai multe zile cu o dronă, iar atunci când au prins momentul au intrat în cameră și au gazat-o, apoi au furat tot ce avea blondina mai de preț, respectiv haine, genți, toate atingând sume colosale.

„Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile.”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni TV.

