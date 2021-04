Bianca Drăgușanu și-a comparat nasul proaspăt operat cu un...rât! Este sau nu mulțumită de noua ei înfățișare?! „Am ditamai nasul”

In articol:

Nu este niciun secret faptul că Bianca Drăgușanu este o împătimită a operațiilor estetice. Diva a suferit mai multe intervenții de-a lungul anilor, care i-au schimbat drastic imaginea. Deși multă lumea ar putea spune că nu mai este nimic de schimbat la ea, se pare că blondina tot simte nevoia de schimbări.

Vedeta a anunțat în urmă cu ceva timp că are de gând să-și facă o rinoplastie și să-și schimbe silicoanele. Ei bine, momentan aceasta și-a îndeplinit prima dorință, însă nu se arată mulțumită de rezultat, ba mai mult și-a comparat nasul cu un...rât de porc. Iată ce spune vedeta despre înfățișarea ei în urma operației estetice!

Bianca Drăgușanu, despre nasul proaspă operat! Ce o deranjează pe divă

Vedeta a trecut recent prin intervenția chirurgicală de remodelare a nasului și deși nu părea să fie nimic în neregulă cu nasul ei, aceasta a luat decizia de a-i schimba aspectul. Numai că, acum Bianca Drăgușanu este nemulțumită de rezultat. Și nu vorbim despre cel final, căci vor mai dura luni bune până când se va dezumfla. Ei bine, blondinei nu-i place cum arată nasul ei proaspăt operat pentru că, spune ea, are un astect de rât, fiind încă foarte inflamat.

Pentru a-și ascunde micile imperfecțiueni, Bianca Drăgușanu a apărut pe Instagram, în fața internauților, cu un filtru de elf și a făcut sigură haz de necaz de aspectul ei.

„Mamă, cum e nasul! Aproape rât! Ai înnebunit? Elf cu rât? Cine a mai văzut? M-a mâncat în c**, cum s-ar zice, că puteam să stau naiba cu nasul meu, dar mie mi se părea ca am o cireșică în vârful nasului și am vrut să scap de ea și acum am ditamai nasul de rât. Sper să se dezumfle cât mai repede că nu mai rezist”, a povestit Bianca Drăgușanu pe InstaStory.

Bianca Drăgușanu a trecut prin multe intervenții chirurgicale

Blondina a trecut prin multe schimbări de-a lungul anilor: și-a pus acid hialuronic în buze, și-a mărit bustul și fesele și, de asemenea, și-a umplut toate ridurile de expresie. Nu a uitat însă nici să-și tatueze sprâncenele sau să-și pună fațete dentare pentru un aspect imaculat. Totodată, aceasta are grijă ca de fiecare dată manichiura ei să fie impecabilă, iar machiajul perfect executat.

În 2014, Bianca Drăgușanu a declarat că a cheltuit circa 16 mii de euro pentru toate intervențiile estetice la care a apelat. Acum, putem doar să ne imaginăm că această sumă s-a dublat sau poate chiar triplat. Cert este că vedeta nu se oprește aici. După operația de rinoplastie suferită recent, urmăează cea de înlocuire a silicoanelor. Vedeta vrea un bust mai voluminos și mai ferm, iar asta o va face să scoată mii de euro din buzunar.