Bianca Drăgușanu a ironizat-o pe Daniela Crudu în mediul online! Ce a postat despre vechea ei prietenă

Deși nu au mai fost surprinse împreună, Daniela Crudu și Bianca Drăgușanu au rămas prietene de dragul amintirilor pe care le au de când lucrau împreună. Cele două foste asistente tv au avut parte de momente de neuitat, cât și anumite certuri în relația lor de prietenie. Recent, Bianca Drăgușanu a postat un videoclip pe pagina sa de Instagram, care face referire la fosta ei colegă de platou.

Anisia Gafton a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip în care o amitiă pe Daniela Crudu. Videoclipul a stârnit sute de reacții, iar una dintre ele a fost chiar a Biancăi Drăgușanu. Vedeta a postat filmarea pe pagina sa de Instagram, cu descrierea: „Vă ador”, referindu-se cel mai probabil la Anisia Gafton și Daniela Crudu.

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu, prietenie cu năbădăi

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu au fost acolo una pentru cealaltă în momentele dificile. În ultima perioadă, cele două nu au mai fost surprinse împreună. În urmă cu mulți ani de zile, cele două au avut un conlfict din cauza faptului că bruneta a ironizat-o într-o emisiune televizată.

Bianca Drăgușanu a răbufnit atunci când a văzut imaginile.

„Nu am inteles de ce Cruduta s-a pretat la un asemenea joc de televiziune, mai ales ca eu am ajutat-o de multe ori! In momentul in care am ajuns sa fim colege la acelasi show nocturn, Daniela avea imaginea sifonata datorita scandalului cu Leo de la Strehaia si lumea nu o vedea cu ochi buni! In plus, nu prea stia se se comporte si avea o atitudine infantila! Am vorbit cu ea si i-am spus cum trebuie sa se prezinte in emisiune, cum sa se imbrace, ce trebuie sa vorbeasca si ce nu, i-am impartasit din experienta mea in televizune, iar ea acum ma face varza! Urat! Nu ma asteptam la asa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu în urmă cu mai bine de șapte ani, pentru Wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu au fost asistente tv la aceeași emisiune